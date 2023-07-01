新北機車莫名竄燃 新北消調查釐清人為還是自燃
新北市新莊區龍鳳公園人行道，上個月29日驚傳機車起火燃燒，民眾驚見拿滅火器衝前打火，警消趕抵火勢已經熄滅，所幸沒有波及其他路過人車，現場無人受傷，至於是人為？還是自燃？警消無法研判，由火調人員調查釐清。
據了解，上個月29日晚上7時22分左右，一輛機車臨停在新北市新莊區龍安路龍鳳公園人行道上，沒多久便竄出火煙，附近民眾看見趕緊拿出滅火器衝前打火。警消獲報出動各式搶救車輛7輛、警義消17人趕抵現場，但火勢已被民眾撲滅。
現場沒有波及其他路過人車無人受傷，警消殘火處理，無法研判起火原因，目前火調人員已經採集相關事證，釐清是人為還是自燃所致。
新北消防局第二救災救護大隊提醒，面對小型火勢，可使用滅火器「拉、瞄、壓、掃」口訣進行初期滅火，若無法打熄或火勢難以壓制，代表火載量過高，若於室內應先行避難逃生，如本案於室外應保持安全距離，以確認自身安全為第一優先，後續交由消防隊人員處理。
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