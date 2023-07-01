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布遮車牌違停...新北騎士惱怒被緊盯檢舉 飆罵髒話還騎車撞人
今天上午新北市一名周姓男子，將一輛電動機車違停在新北市三峽區一處人行道上，因車牌用布遮蓋被黃姓男子發現靠近緊盯錄影檢舉。周男發現瞬間惱怒出言大喊「要檢舉去那邊檢舉啦」，雙方爆發口角，過程中周男騎車意圖衝撞黃男，黃男錄影存證報警處理。警方受理通知周男到所說明，警詢後依恐嚇、妨礙名譽罪嫌函送法辦。
據了解，周姓男子（37歲）今天上午將一輛電動機車，違規停放在新北市三峽區學成路一處人行道上，因機車車牌用布遮蓋，引起黃姓男子（32歲）注意，趨前查看並準備錄影檢舉，雙方因此爆發口角。
過程中，黃男一路尾隨引爆周男怒火，數度對著黃男大嗆「要檢舉去那邊檢舉啦」、「那邊有可以檢舉，不要跟著我」、「你有毛病嗎？神經病！」等話，但黃男仍一度跟拍嗆回「你抹布忘記拿了啦！」
此時周男情緒失控騎車朝著黃男方向衝撞，黃男見狀趕緊跳躲大喊「你不要傷害我，你要幹嘛？」周男旋即駕車離開。一個小時後黃男持錄影畫面向轄區警報案，控告周男恐嚇及妨礙名譽。
警方調閱監視器畫面以車追人，通知周男到案說明，偵詢時周男坦承意圖騎車撞人，但他辯稱是因為他不滿黃男，針對性對他拍照而作勢衝撞，警詢後依恐嚇、妨礙名譽等罪嫌函送周男法辦。
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