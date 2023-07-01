清洗外牆磁磚不慎墜15米地面 嘉義52歲更生人傷重亡
嘉義縣民雄鄉一處新建房屋工地，今早8點多一名52歲羅男更生人，擔任外牆磁磚清潔工，疑施工不慎，從約15米5樓高處墜落，失去生命跡象，經送醫急救，仍傷重不治；警方到場鑑識釐清案情，並通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，將報請嘉義地檢署相驗。
據了解，52歲羅男從5樓墜落，仰躺在地，身體多處骨折，其他工人發現時，已失去意識，趕緊通報救援；知情人士透露，羅姓死者之前有多項前科，為更生人，重返社會努力工作，仍發生不幸意外，感到遺憾。
嘉義縣消防局8點42分接獲通報，指出有工人從5樓高墜落，民雄分隊立即前往搶救，羅男現場已失去生命跡象，耳漏流血，警消施打腎上腺素急救，曾幾度恢復生命跡象，送醫急救；嘉義基督教表示，經急救後無效，傷患傷重不治。
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