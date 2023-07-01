影／南投騎士撞護欄摔下邊坡受困16小時 靠女友手機定位找到人

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聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

騎機車過彎要小心慢行！南投市曾姓男子前天騎機車經彰南路三段，過彎時機車撞上護欄，人摔落邊坡果園，因為雙腳骨折、手機又放在機車上無法求救受困邊坡，還好家人靠手機定位找到機車，向警方報案，警方才救出受困16小時的曾男，送醫急救，幸好無生命危險。

南投警分局半山派出所前天晚間8時接獲曾姓男子報案，指兒子機車撞毀在彰南路三段路旁草叢卻沒看到人，詢問警方是否處理車禍事故或送醫紀錄。

半山派出所派員前往察看，發現曾姓男子（30歲）手機及錢包等貴重物品都放在機車上，並確定彰南路三段當天並無車禍事故及送醫紀錄。

警員莊哲綸、李宥鋐冒雨在機車附近搜尋一個多小時，才發現曾姓男子倒臥在對向邊坡果園內，距離機車超過70公尺。他雙腳骨折、頸部受傷，雖然意識清醒，但無法移動，手機又放在機車上無法打電話求救，躺在邊坡下10幾個小時，警方通知消防局，用吊掛車將他救出，送醫急救。

警方調查，曾姓男子前天上午騎機車到台中市上班，經彰南路三段這處彎道時，機車撞上護欄人噴飛摔落二層樓身的邊坡，機車倒地後又往前衝了70公尺，摔落對向車道草叢，因這處路段居民不多，沒有人發現車禍。

曾男公司發現他當天未到班，電話又無人接聽，因此聯絡曾男父母，還好曾男女友有他的手機定位，發現手機位置在彰南路三段，但家屬到了現場，只看到撞毀的機車沒找到人，還好員警積極尋找，才發現受困16小時的曾男，及時救人。警方呼籲駕駛人行經路口、彎道等路段應減速慢行，確保行車安全。

曾姓騎士摔落邊坡，因為雙腳骨折、手機又在機車，受困16小時才被尋獲救出。圖／南投警分局提供
曾姓騎士摔落邊坡，因為雙腳骨折、手機又在機車，受困16小時才被尋獲救出。圖／南投警分局提供
曾姓騎士摔落邊坡，機車卻衝到對向70公尺外草叢，沒人發現曾發生車禍。圖／南投警分局提供
曾姓騎士摔落邊坡，機車卻衝到對向70公尺外草叢，沒人發現曾發生車禍。圖／南投警分局提供

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