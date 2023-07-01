台南老夫婦出門後音訊全無 驚傳機車墜橋雙亡
台南佳里區台19線新城橋今天上午11時許發生一起70多歲老夫婦墜橋事件，南市消防局獲報派遣第三大隊等前往救援，現場尋獲73歲女性已明顯死亡，消防人員出動船艇並派潛水人員搜索，家屬陸續趕到事發現場，焦急等候，最後仍傳出壞消息，78歲阿公已經尋獲，也不幸身亡。
據了解，這對老夫婦中的阿嬤疑似久病體弱，今天上午阿公騎著電動機車載阿嬤出門後音訊全無，家屬焦急分頭尋找，並向警方報案，同時間也在新城橋旁的水圳渡槽橋上發現電動機車，卻不見人影，趕緊撥打119報案。
南市消防局在上午11時5分接獲報案，派遣佳里、學甲、第三大隊等趕到現場，發現73歲阿嬤卡在溪床草叢，救起時已經沒有生命跡象，後續再增派船艇及潛水人員搜尋，在12時許於橋墩下方找到阿公遺體，後續將交由警方調查釐清。
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