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台南老夫婦出門後音訊全無 驚傳機車墜橋雙亡

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南佳里區台19線新城橋今天上午11時許發生一起70多歲老夫婦墜橋事件，南市消防局獲報派遣第三大隊等前往救援，現場尋獲73歲女性已明顯死亡，消防人員出動船艇並派潛水人員搜索，家屬陸續趕到事發現場，焦急等候，最後仍傳出壞消息，78歲阿公已經尋獲，也不幸身亡。

據了解，這對老夫婦中的阿嬤疑似久病體弱，今天上午阿公騎著電動機車載阿嬤出門後音訊全無，家屬焦急分頭尋找，並向警方報案，同時間也在新城橋旁的水圳渡槽橋上發現電動機車，卻不見人影，趕緊撥打119報案。

南市消防局在上午11時5分接獲報案，派遣佳里、學甲、第三大隊等趕到現場，發現73歲阿嬤卡在溪床草叢，救起時已經沒有生命跡象，後續再增派船艇及潛水人員搜尋，在12時許於橋墩下方找到阿公遺體，後續將交由警方調查釐清。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

老夫婦上午騎乘機車出門後音訊全無，發現時已經墜落橋下身亡。記者莊曜聰／攝影
老夫婦上午騎乘機車出門後音訊全無，發現時已經墜落橋下身亡。記者莊曜聰／攝影
台南市佳里區上午發生一對老夫妻墜橋事件，兩人遺體都已尋獲。記者莊曜聰／攝影
台南市佳里區上午發生一對老夫妻墜橋事件，兩人遺體都已尋獲。記者莊曜聰／攝影

阿嬤 電動機車

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