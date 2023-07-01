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影／不甩新法上路？林口汽車闖紅燈！斑馬線上學生慌張逃命

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影／漠視新制？林口汽車紅燈闖過 斑馬線上學生受驚四下逃

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天是汽機車不停讓行人加重罰責正式上路首日，新北市林口區就傳出有汽車駕駛，不但闖紅燈按喇叭還未禮讓行人，差點撞上走在斑馬線上的學童，整個過程都被對向車輛行車記錄器拍下，上傳臉書社群。對此，林口警方表示，若查實會根據影片製單告發。

今年4月14日立法院於3讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，其中汽車行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，將加重處罰規定並提高罰鍰至6000元，還會加記違規3點及受道安講習3小時。

昨天是新制上路第一天，不過有民眾在臉書社團《林口大家庭》貼出一段影片，內容是一輛汽車不但闖紅燈，還無視走在斑馬線上的學童，鳴按喇叭直接衝過，差點撞上正要過馬路的學童。

畫面一出不少網友留言說「因為罰6000塊太過便宜，每個人都付得起，導致天天一大堆都不讓行人」「是在開什麼東西」「明明紅燈還過」「還按喇叭呢！」「看了讓人感到十分憤怒」等話。

對此，林口警分局表示，將檢視行車記錄器內容，卻認汽車駕駛若違規屬實，後續會對駕駛人依據未停讓行人、闖紅燈等違規事實製單舉發；另將持續針對各路口加強汽機車駕駛人不禮讓行人執法。

新北市警察局則表示，今年6月30日起交通新制上路，未禮讓行人部分罰鍰上限提高至新臺幣6000元，昨天新法上路，新北市統計至下午5時許，不停讓行人取締共有49件，呼籲車輛行經行人穿越道時，應禮讓行人先行通過，以保障行人的人身安全。

昨天是新制首日，一輛汽車在新北市林口闖紅燈，還無視斑馬線上學童直接衝過，險些撞上越過學童。圖／臉書社團《林口大家庭》
昨天是新制首日，一輛汽車在新北市林口闖紅燈，還無視斑馬線上學童直接衝過，險些撞上越過學童。圖／臉書社團《林口大家庭》

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