影／原裝進口公路車架竟被資收婦扛走 台南商家焦急報警尋回
台南蘇姓男子原裝進口自行車專用車架及輪胎等計約16萬5千元，原封不動置放紙箱內，昨天放在店家門口卻不翼而飛，焦急報警處理，經調閱周邊商家及路口監視器，追查後發現80歲的周姓婦人竟將兩紙箱當作廢棄物回收，通知商家領回外，周婦所為已涉竊盜罪嫌而遭函送法辦。
據調查，周婦平日以資源回收為業，並兼以運動養生，昨天下午3時50分許行經臨安路一段時，發現路旁2只紙箱，誤以為是廢棄回收物，也未詢問商家，她逕自徒手將紙箱搬上板車上拖走。
蘇男發現原裝進口自行車架等物品不翼而飛，損失計約16萬5千元，焦急撥打110報案。而二分局長樂派出所警員鄭至言受理後，到場了解狀況，立即調閱周邊商家及路口監視器偵辦。
員警追查後發現1名身著紫衣長者將紙箱徒手搬運至板車上離開，隨後循著其走動路線，追到1公里外臨安路一段某巷道民宅，赫然發現兩紙箱未拆封完整放置在路旁。
因此，員警詢問路旁民眾，恰巧為周婦女兒，這才急忙聯絡母親回家，並配合員警返所接受調查外，並通知商家確認後領回失物。周婦行為涉竊盜罪嫌，員警調查記錄案件始末後，函請台南地方檢察署偵辦。
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