國道1號新竹段南下車流壅塞 上午釀4車追撞2人傷

國道1號南下及北上新竹路段今天一早便出現車多壅塞情況，南下車流更從新竹系統回堵至湖口交流道，北上同樣由新竹交流道塞到湖口服務區，上午8時許南下更出現追撞事故，大貨車疑似未保持車距，一路推撞前方車輛，造成2人受傷送醫，事故目前雖已排除，但塞車情況仍未緩解。

國道警方表示，事故發生在國道1號南向85.8公里處湖口服務區前，因上午車多壅塞，警方於8時23分接獲事故通報，一輛26噸營業大貨車疑似煞車不及，追撞前方自小客車後，又再推撞另輛自小客車及遊覽車。

事故造成自小客車內駕駛及乘客2人擦挫傷，被送東元醫院檢傷，且一度造成車流回堵更嚴重，從湖口交流道再回堵約2公里。事故直到上午8時55分才排除，不過車多壅塞情況並未緩解。