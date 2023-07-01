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影／另類鬼片！一氧化碳化身牛頭馬面抓交替 還好有119

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

消防員竟然也來拍鬼片！台南消防局第7大隊中正分隊與婦女中隊第1分隊婦女防火宣導隊姊妹聯手創意發想，於暑假期間推出強檔新片「閻羅殿驚魂記」，今天正式上映。消防局指出，片中讓一氧化碳化身牛頭馬面，透過生動演技及精彩劇情，將防範一氧化碳中毒觀念快速傳達給觀眾。

這齣3分鐘的影片，從一氧化碳將7名亡靈帶至閻羅王面前開始，將常見的熱水器安裝錯誤導致洗澡時中毒昏倒，以及室內吃火鍋通風不良導致中毒，由7位亡靈的回憶來詮釋，最後因119救護人員的迅速到來而救回7命。

而片中笑點不斷，讓人忍不住一再重播，這群有創意及具表演欲的1分隊姊妹們，用精湛的演技，抱持「消防安全走出去，安全幸福進得來」的信念，守護她們熱愛的台南。

第7大隊大隊長石家源說，感謝1分隊婦女姊妹的熱情參與，並提醒民眾在使用燃氣熱水器及瓦斯爐時，務必要保持居家通風，同時，屋外式熱水器如裝設在陽台，應避免加裝窗戶、遮雨板、晾曬大量衣物，阻礙通風。

消防局長李明峯表示，民眾更應牢記安裝熱水器「要合格標示」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，才能安全無虞。

台南消防局第7大隊中正分隊與婦女中隊第1分隊婦女防火宣導隊姊妹聯手創意發想，於暑假期間推出強檔新片「閻羅殿驚魂記」，今天正式上映。圖／台南市消防局提供
台南消防局第7大隊中正分隊與婦女中隊第1分隊婦女防火宣導隊姊妹聯手創意發想，於暑假期間推出強檔新片「閻羅殿驚魂記」，今天正式上映。圖／台南市消防局提供
消防局指出，片中讓一氧化碳化身牛頭馬面，透過生動演技及精彩劇情，將防範一氧化碳中毒觀念快速傳達給觀眾。圖／台南市消防局提供
消防局指出，片中讓一氧化碳化身牛頭馬面，透過生動演技及精彩劇情，將防範一氧化碳中毒觀念快速傳達給觀眾。圖／台南市消防局提供

一氧化碳中毒 台南

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