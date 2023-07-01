聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中霧峰機車突竄出巷口 幹道1機車慘遭擊落3傷
台中市霧峰區四德路巷口發生2機車相撞車禍，59歲許姓婦人昨騎機車從巷口對面民宅竄出，左轉匯入四德路時，與69歲陳姓男子騎車載蔡姓高中生的直行機車碰撞，3人都受傷，以陳男頭部受傷、肋骨斷裂、左小腿開放性骨折最嚴重，警方調閱監視器釐清案情。
這起車禍由於撞擊力道大，二輛機車連人帶車倒地，其中陳男頭部受傷、肋骨斷裂、左小腿開放性骨折，緊急送醫救護，蔡姓高中生擦挫傷，許女手腕骨折。
台中市警局霧峰交通分隊分隊長蘇泯彥說明，昨天上午6時29分，許女騎機車由霧峰區四德路民宅起步，左轉進入四德路，當時陳男騎機車載蔡姓高中生沿四德路直，發生碰撞。2名機車騎士酒測值為0，已調閱監視器畫面釐清案情，肇因初步研判許女起步時未依規定，陳男未注意車前狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言