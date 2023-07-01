台中霧峰機車突竄出巷口 幹道1機車慘遭擊落3傷

台中市霧峰區四德路巷口發生2機車相撞車禍，59歲許姓婦人昨騎機車從巷口對面民宅竄出，左轉匯入四德路時，與69歲陳姓男子騎車載蔡姓高中生的直行機車碰撞，3人都受傷，以陳男頭部受傷、肋骨斷裂、左小腿開放性骨折最嚴重，警方調閱監視器釐清案情。

這起車禍由於撞擊力道大，二輛機車連人帶車倒地，其中陳男頭部受傷、肋骨斷裂、左小腿開放性骨折，緊急送醫救護，蔡姓高中生擦挫傷，許女手腕骨折。