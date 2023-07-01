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台中霧峰機車突竄出巷口 幹道1機車慘遭擊落3傷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區四德路巷口發生2機車相撞車禍，59歲許姓婦人昨騎機車從巷口對面民宅竄出，左轉匯入四德路時，與69歲陳姓男子騎車載蔡姓高中生的直行機車碰撞，3人都受傷，以陳男頭部受傷、肋骨斷裂、左小腿開放性骨折最嚴重，警方調閱監視器釐清案情。

這起車禍由於撞擊力道大，二輛機車連人帶車倒地，其中陳男頭部受傷、肋骨斷裂、左小腿開放性骨折，緊急送醫救護，蔡姓高中生擦挫傷，許女手腕骨折。

台中市警局霧峰交通分隊分隊長蘇泯彥說明，昨天上午6時29分，許女騎機車由霧峰區四德路民宅起步，左轉進入四德路，當時陳男騎機車載蔡姓高中生沿四德路直，發生碰撞。2名機車騎士酒測值為0，已調閱監視器畫面釐清案情，肇因初步研判許女起步時未依規定，陳男未注意車前狀態。

台中市霧峰區四德路巷口昨發生2機車相撞車禍，造成3人受傷，又以69歲陳姓機車騎士傷勢最嚴重。圖／讀者提供
台中市霧峰區四德路巷口昨發生2機車相撞車禍，造成3人受傷，又以69歲陳姓機車騎士傷勢最嚴重。圖／讀者提供
台中市霧峰區四德路巷口昨發生2機車相撞車禍，造成3人受傷，又以69歲陳姓機車騎士傷勢最嚴重。圖／讀者提供
台中市霧峰區四德路巷口昨發生2機車相撞車禍，造成3人受傷，又以69歲陳姓機車騎士傷勢最嚴重。圖／讀者提供

骨折 監視器 台中市

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