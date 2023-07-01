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嘉義市區這塊斜紋引熱議 若沒注意…荷包大失血

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市區新民路有處機車待轉格旁畫有小三角型斜紋槽化線引起網民熱議，因為，依道交條例任意跨越、停車槽化線會被開單，罰鍰900元，網民批評這是「搶錢」、「白痴設計」；嘉義市交通處表示，將檢討待轉區形狀，略為調整位置、取消槽化線。

有網友在社群媒體「嘉義綠豆大小事」PO照片，提醒機車待轉區旁畫有小三角型斜紋槽化線是處陷井，引起鄉民熱議，有網友不明白「槽化線」是什麼？留言說「納悶的是在待轉區旁化槽化線有甚麼作用！」、「不能壓到槽化線否則會受罰，擺明就是政府又在搶錢，唉！」、「反正就是經過不能碾～不然被檢舉就是受罰」、「怕待轉車輛被撞，所以畫槽化線，來禁止車輛通行，建議立鋼梁的效果會比較好，想知道是那一個白癡的設計」。

嘉義市警局交通隊表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則171條，槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示的路線行駛，並禁止跨越，畫設於交岔路口、立體交岔的匝道口或其他特殊地點。

交通隊表示，跨越或停在槽化線上依道路交通管理處罰條例第33條第1項第12款；一般道路是900元以上，1800元以下罰鍰。

因此如果不小心跨越或停在槽化線上警方是可以開單，而且檢舉也是會成立。

市府交通處說明，因為這處路口形狀較為特殊，成雙T型，所以在於待轉區旁增繪槽化線，用以提醒通過汽機車注意待轉格上停等的機車。經考量這路口上下游新民路段都設有路邊停車格，後續將微調待轉區形狀，並略為調整位置、取消槽化線。同時也會對市區待轉車格旁的槽化線全面檢討。

網友譏諷要循著紅線行進，不要跨越槽化線不然會吃上罰單。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
網友譏諷要循著紅線行進，不要跨越槽化線不然會吃上罰單。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
嘉義市新民路這處路口機車待轉車格旁畫上小三角斜紋槽化線，被網友批評「白痴設計」。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
嘉義市新民路這處路口機車待轉車格旁畫上小三角斜紋槽化線，被網友批評「白痴設計」。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事

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