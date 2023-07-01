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糗！高雄旗山阿公疑機車遭竊急報案 警換位思考真相大逆轉

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄旗山75歲劉姓老翁日前向當地派出所報案，請求警方協助找回「被偷」的機車，他原先停放中山路市場入口，採買完欲牽車，卻發現機車不翼而飛。當警循線找尋，紅色機車卻是停在另一端的出入口，劉翁直呼「糗了」，趕緊頻頻向員警道謝。

前天上午9時許，旗山分局建國派出所值班電話突然響起，電話另一頭傳來焦躁急迫的聲音，劉翁指出，1小時前才在旗山區的中山路市場買菜，沒想到，買完東西走回停車的市場入口處，機車竟然平白消失。

劉翁開始緊張地沿路找尋，一找花了30分鐘，卻怎麼也找不到，只好向警方報案，劉翁表示，機車「肯定」是被偷了。

警員洪頊輿當下立馬趕往市場，當時，劉翁近乎語無倫次說著，紅色愛車「肯定」被偷，但洪不排除劉也許僅是「記錯」位置，於是先安撫他情緒後，隨即依他買菜前的騎車路線，沿途查看。

「在那裏！在那裏！」員警引導劉翁走到市場另一頭中山平和街口，對於自己因糊塗記錯停車地點，造成警方困擾，劉翁頻頻向警方致歉道謝。

旗山分局警方呼籲，為避免車輛遭竊或遺失，民眾停放車輛時，可用手機拍下車輛停放之遠景照片，一方面可以讓自己快速在不熟悉的地點找尋車輛，另方面，也能協助警方快速尋找遺失愛車。

高雄市警局旗山分局建國派出 所員警協助民眾找尋愛車。記者古和純／翻攝
高雄市警局旗山分局建國派出 所員警協助民眾找尋愛車。記者古和純／翻攝

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