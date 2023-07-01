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高雄大樓6樓暗夜失火 15分鐘撲滅屋主兒被燒傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區春陽街一棟24樓大樓今天凌晨突然傳出火警，火煙從6樓竄出，不少住戶睡夢中驚醒，倉皇逃生，消防局出動14車34人前往搶救，發現余姓屋主的52歲兒子在房間中被燒傷，將他救出後送醫，火勢於15分鐘後撲滅，詳細起火原因由鑑識人員調查。

警消指出，位於三民區的春陽街一棟24樓大樓今晨0時11分許傳出火警，由於是住宅大樓半夜起火，消防局獲報不敢大意，出動14車34人前往搶救。大樓內不少住戶被火煙驚醒，緊急逃出屋外。

消防員抵達後，發現大樓6樓一處房屋的房間內燃燒雜物，當時余姓屋主的兒子倒臥在屋內，全身多處燒傷，但意識清醒，緊急將余男救出送醫，火勢在15分鐘後撲滅，房間付之一炬。

由於起火點在余男房間，余男被燒傷送醫，無生命危險，詳細起火原因待火調科釐清調查。

高雄市三民區春陽街一棟24樓大樓6樓今天凌晨突然傳出火警，消防員15分鐘撲滅火勢，屋主兒被燒傷送醫。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區春陽街一棟24樓大樓6樓今天凌晨突然傳出火警，消防員15分鐘撲滅火勢，屋主兒被燒傷送醫。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區春陽街一棟24樓大樓6樓今天凌晨突然傳出火警，消防員15分鐘撲滅火勢，屋主兒被燒傷送醫。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區春陽街一棟24樓大樓6樓今天凌晨突然傳出火警，消防員15分鐘撲滅火勢，屋主兒被燒傷送醫。記者石秀華／翻攝

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