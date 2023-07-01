新竹漁港車輛墜海2移工逃出 消防員潛水確認無人受困

新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，雖然有民眾目擊車上有2人自行游上岸，但由於2名外籍移工迅速離開現場、行蹤不明，消防人員擔心車上仍有其他人員，為求謹慎下水搜索，歷經1個多小時搜尋確認車內無人，車輛也經吊掛上岸，讓現場人員都鬆了一口氣。至於車輛為何落海原因，警消仍在釐清中。

新竹市消防局指出，昨晚8點22分接獲報案，新竹漁港港區內的新港三路有車輛衝出護欄後墜海，車輛載浮載沉，隨即派出5車18人趕赴現場。由於當下有目擊者表示轎車落海後，陸續有2人從駕駛座車窗爬出脫困，並自行游出上岸，但2人離開後不見蹤影。

據了解，2人疑似為越南籍外籍移工，從墜海車輛爬出後立刻游上岸，不見蹤影，消防人員擔心車內仍有其他人員，現場指揮官決定派員下水搜索，消防員昨晚9點多著裝完畢，搭乘救生艇下水搜索。不過，因為水下能見度低，前後費時1個多小時搜索。

新竹市消防局指出，昨晚10點14分接觸到落海的銀色轎車，立刻定標下潛確認有無民眾受困車內，10點55分確認車內無人，開始進行吊掛作業，落海的銀色轎車在晚上11點33分已經吊掛至路面，後續交由員警處理。

現場漁民表示，該輛墜海的銀色車輛當時車速相當快，從港區旁道路一路衝破護欄後墜入港區，距離至少7、8公尺，車上的外籍移工自行從車上爬出、脫困，但2人上岸後立刻離開不知去向。