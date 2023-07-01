新竹漁港車輛墜海2移工逃出 消防員潛水確認無人受困

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，雖然有民眾目擊車上有2人自行游上岸，但由於2名外籍移工迅速離開現場、行蹤不明，消防人員擔心車上仍有其他人員，為求謹慎下水搜索，歷經1個多小時搜尋確認車內無人，車輛也經吊掛上岸，讓現場人員都鬆了一口氣。至於車輛為何落海原因，警消仍在釐清中。

新竹市消防局指出，昨晚8點22分接獲報案，新竹漁港港區內的新港三路有車輛衝出護欄後墜海，車輛載浮載沉，隨即派出5車18人趕赴現場。由於當下有目擊者表示轎車落海後，陸續有2人從駕駛座車窗爬出脫困，並自行游出上岸，但2人離開後不見蹤影。

據了解，2人疑似為越南籍外籍移工，從墜海車輛爬出後立刻游上岸，不見蹤影，消防人員擔心車內仍有其他人員，現場指揮官決定派員下水搜索，消防員昨晚9點多著裝完畢，搭乘救生艇下水搜索。不過，因為水下能見度低，前後費時1個多小時搜索。

新竹市消防局指出，昨晚10點14分接觸到落海的銀色轎車，立刻定標下潛確認有無民眾受困車內，10點55分確認車內無人，開始進行吊掛作業，落海的銀色轎車在晚上11點33分已經吊掛至路面，後續交由員警處理。

現場漁民表示，該輛墜海的銀色車輛當時車速相當快，從港區旁道路一路衝破護欄後墜入港區，距離至少7、8公尺，車上的外籍移工自行從車上爬出、脫困，但2人上岸後立刻離開不知去向。

據了解，車主為1名越南籍女子，她也不清楚車子借給何人，警消目前仍在釐清車輛墜海原因，並追查2名離開現場的外籍移工身分，懷疑是逃逸的外籍移工。

新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，消防員下水搜救確認車內無人，車輛已經吊掛上岸。記者張裕珍／翻攝
新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，消防員下水搜救確認車內無人，車輛已經吊掛上岸。記者張裕珍／翻攝
新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，消防員下水搜救確認車內無人。記者張裕珍／翻攝
新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，消防員下水搜救確認車內無人。記者張裕珍／翻攝
新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，消防員下水搜救確認車內無人，車輛已經吊掛上岸。記者張裕珍／翻攝
新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，消防員下水搜救確認車內無人，車輛已經吊掛上岸。記者張裕珍／翻攝
新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，消防員下水搜救確認車內無人。記者張裕珍／翻攝
新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，消防員下水搜救確認車內無人。記者張裕珍／翻攝

新竹 移工 越南

延伸閱讀

新竹漁港驚傳車輛墜海 2人爬出跑走、消防下水搜救中

釣魚不慎雙雙落海！釣客抱住橋墩撿回一命 驚險畫面曝光

彰化縣目前有8千失聯移工 警方7月1日起專案查緝

竹北氣爆 暖心水餃店老闆擋移工面前..臉手都受傷

相關新聞

台南東區住宅竄出濃煙！大批人車前往灌救 86歲獨居老嫗命喪火窟

台南東區立德二路一2層樓民宅傍晚6時21分傳出火警，台南消防局據報後調派大批人車前往灌救，抵達現場後發現火煙竄出，立即請...

新竹漁港車輛墜海2移工逃出 消防員潛水確認無人受困

新竹市南寮地區的新竹漁港昨晚8點多驚傳有車輛衝破護欄墜海，雖然有民眾目擊車上有2人自行游上岸，但由於2名外籍移工迅速離開...

新北青春專案新莊啟動 朱愓之：確保暑假青少朋友安全

為保護青少年暑假期間安全，新北市警方針對青少年較易被害場所，實施強力掃蕩。今天晚上新北市政府各局處，聯合警察局、消防局，...

高雄民宅竄熊熊火舌 7旬女屋主脫困卻嚇到腿軟送醫

高雄市鳳山區文南街一處透天民宅，今晚9時45分許傳出火警，熊熊火舌從二樓鐵窗竄出，消防局獲報，出動9車18人前往，民宅起...

新竹漁港驚傳車輛墜海 2人爬出跑走、消防下水搜救中

新竹市南寮地區的新竹漁港今晚驚傳有車輛墜海，警消人員獲報趕赴現場，據目擊者陳述，疑似2名外勞開車衝出護欄後墜海，2人從車...

差一步就撞電線桿 騎士恍神自摔草叢肢體擦挫傷

今天晚上新北市黃姓男子騎乘機車，途中騎經新北市林口區南勢街突然恍神失控自摔，黃男人車往路邊草叢滑去，險些撞上電線桿，造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦