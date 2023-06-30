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新竹漁港驚傳車輛墜海 2人爬出跑走、消防下水搜救中
新竹市南寮地區的新竹漁港今晚驚傳有車輛墜海，警消人員獲報趕赴現場，據目擊者陳述，疑似2名外勞開車衝出護欄後墜海，2人從車窗爬出游上岸，緊接著跑走不見蹤影。由於警消不確定車上是否仍有其他人員，消防人員9點後下水搜尋中，目前還在現場處理。
據了解，有目擊者看見外勞開著Toyota箱型車衝出港邊圍欄後連人帶車落海，有影片拍到車輛在水上載浮載沈，2人從駕駛座車窗自行脫困逃離現場，不知去向，懷疑是逃逸的外籍移工。
新竹市消防局與海巡署人員目前仍在現場處理，消防局指出，8點半獲報後到場，由於不確定車上還有沒有人，消防員著裝下水搜救，約10點接觸到車子，但因海裡面能見度很低，目前還在確認中。至於墜海過程仍待釐清。
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