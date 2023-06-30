新北男開車自撞分隔島 救出無生命徵象送醫命危

今天下午新北市一名謝姓男子，開車經過林口區文化北路二段自撞分隔島，謝男當場昏迷卡困車內。警消獲報趕抵協助脫困，經檢視謝男身體沒有外傷、大面積出血，緊急送醫急救，目前未脫離險境。肇事駕駛抽血待驗酒測，事故原因待查。

據了解，謝姓男子（49歲）今天傍晚近6時許，他獨自開車沿著新北市林口區文化北路二段桃園往八里方向行駛，途中行經文化北路二段198號前，突然人車偏移車道直往分隔島撞去，當場昏迷人卡困車內。