釣魚不慎雙雙落海！釣客抱住橋墩撿回一命 驚險畫面曝光
金門大橋在去年通車，在今天下午卻發生有2名男性釣客，乘坐波特船到金門大橋附近進行海釣時，疑因船身不穩造成2人雙雙落海，消防局獲報後出動8輛各式救災車輛，3艘IRB船艇與23名職義消人員前往搶救，花了10多分鐘將2人搶救起來，好在2人獲救時意識皆清醒，無明顯外傷。
金門消防局表示，在今天13時54分接獲民眾報案，表示看到2名男姓釣客乘坐波特船到金門大橋烈嶼端附近釣魚結果不慎落海，人不見蹤影，極待救援，消防局獲報後立即派遣烈嶼、金城及金寧分隊各式救災車輛8輛、IRB船艇3艘及職義消人員23名，由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救。
消防人員在14時7分到達現場下艇救援，10餘分鐘即將2名落水民眾救起，民眾獲救時意識皆清醒，無明顯外傷，只是明顯有受到驚嚇。
消防人員指出，他們抵達現場時，隨即駕駛IRB船艇朝報案人所稱方向巡視，在金門大橋烈嶼端第7至第8橋墩旁豎立的鐵柱發現2名載浮載沉，情況十分危急，指揮官立即下令由轄區烈嶼IRB前往救援，船艇接近後，迅速將2名男子救上船艇並安全帶至岸邊，場面雖然危急，所幸消防人員及時救起2名落海男子，未造成受傷，表示僅受到驚嚇不需就醫。
金門縣消防局呼籲民眾，到海邊磯釣應結伴，對於陌生釣場更應與有經驗者同行，絕對不可以貿然單獨行動，為保安全更應穿著救生衣，因為每個釣場的地形不同，潛藏不同危險，在不熟悉的釣場發生意外的機率將大幅提昇。
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