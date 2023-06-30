行人闖紅燈也要禮讓？網友嗆帝王條款：還要紅綠燈幹嘛

汽機車經路口不禮讓行人最高罰6000元今上路，其中1項被稱為帝王條款的「行人闖紅燈駕駛仍應停讓」引起網友不滿，台中市警局臉書粉專今發文宣導新制，民眾紛紛留言質疑「那還需要紅綠燈幹嘛？」「這也太霸王了」

台中市警局局長臉書「TCPB局長室」貼文宣導道路交通管理處罰條例新修正規定今天上路，並以「不停讓也許不會遲到，但罰單肯定準時送到」宣傳，表示汽機車駕駛人不依規定停讓行人最高罰鍰提高到新台幣6000元，違規記點3點，及應受道安講習3小時。

貼文指出，關鍵就是行人穿越馬路時，汽車前緣（機車前輪）不能進入行穿線，且與行人行進方向距離不能少於「3公尺」這一刻你是駕駛，下一分你可能又變成行人，行經路口時多點同理心，共同營造安全的用路環境。

但其中一項「行人闖紅燈駕駛仍應停讓」俗稱帝王條款，網友紛紛留言不滿表示「那還需要紅綠燈幹嘛？」「這也太霸王了，連闖紅燈違法在先還要禮讓」、「行人闖紅燈還要讓，被追撞只能算自己倒楣」。

也有人說「變相鼓勵行人違規」、「真是帝王，鼓勵大家闖紅燈，實在了不起」、「帝王條款真的要拔掉，這條等於是促使行人只要不車禍都可以任意違規」。

台中市警局交通大隊指出，道安規則第103條第3項規定，車輛行近路口遇有行人穿越道路時「無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示」，均應暫停讓行人先行通過，即為俗稱行人帝王條款規定。

交大表示，車輛因行人闖紅燈不得已無法停讓，可依裁罰基準及處理細則第12條第1項第15款規定，因客觀具體事實，致違反該條例規定是出於不得已之行為，得對其施以勸導，免予舉發；另行人闖紅燈得依道交處罰條例第78條第1項第1款舉發處罰500元。

交大說，製作交安宣導圖是援引相關法律規定，目的為提醒用路人在路口停讓行人觀念，民眾行近路口須減速慢行，如遇行人闖紅燈，為維護路口及行人安全，仍須停讓，避免因未注意路口狀況而釀成嚴重事故，立意良善。