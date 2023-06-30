又現投資陷阱！男遭詐300萬 驚見車手是「小屁孩」才醒悟
投資型詐騙層出不窮！台南市白河警分局前天才抓到2名詐欺車手，追回近百萬元贓款，昨天又破獲一起案件，在地一名劉姓男子遭騙300多萬，詐團竟還不罷休，派車手前來取款，想再騙79萬元，劉男向警方報案，用假鈔讓對方上鉤，將人當場逮捕，訊後將2名車手移送法辦，並向上溯源追查。
警方調查，劉男從臉書看到股票投資廣告，點下連結後進入某投資公司網站，他依照指示加入LINE投資群組，對方以假投資公司身分，告知他可以用比市價便宜的價格申購股票，且張數不限，並指導他下載專屬APP操作，劉男一看有好康就入坑，渾然不覺掉入陷阱。
在顯示申購成功後，對方要求劉男匯款，他在3、4月間臨櫃匯款7、8次，累積下來已經有300多萬，最後一次詐團改成面交，劉男發現來取款的竟是「小屁孩」，當下起疑，後來詐團再聯絡他，要求他再投入79萬儲值購買股票，且又選擇面交，他警覺可能遭詐騙，向警方報案。
白河警方與劉男商議後，決定設局反制，準備80萬元假鈔讓劉男到超商赴約，詐團果然則派出25歲張姓、20歲魏姓車手前來取款，被埋伏員警當場逮捕，除了假鈔外、警方起獲現儲憑證收據、偽造公司印、私章及作案手機等物，今天訊後依詐欺罪嫌，移送台南地檢署偵辦。
白河分局長洪宏榮說，投資型詐騙多利用民眾想短期致富心理，被害時間長、金額高，包括「穩賺不賠、保證獲利、飆股、零風險」等，都是詐騙話術，網路連結、不明訊息切勿輕信，有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。
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