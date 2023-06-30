影／熊貓、UberEats外送箱遭慣竊下手 屏警籲失主認領贓物
50歲左右汪姓男子為屏東縣潮州鎮警方列管慣竊，他於今年4至5月涉嫌多起竊案，遭警方調閱案發周邊監視器鎖定，在住家被逮捕歸案，查扣33個物件，包含外送保溫箱、電動車輛等，汪男向警方承認偷竊外送箱為自用，詢後被依竊盜罪嫌移送，警方呼籲民眾出面認領其餘27件失物。
警方指出，屏東縣潮州鎮4至5月間，發生多起連續竊案，極不尋常，警方組成專案小組調閱案發現場，及附近路口監視器，疑似為轄區慣竊50多歲汪男所為，警方持搜索票前往汪男住居，將他逮捕歸案，現場查扣疑似33件贓物，其中有6件已被民眾認領，其餘還有7個外送箱、4個a字架、1個電子計價秤、1頂淡藍色安全帽、2個原型後照鏡、1批電子手錶、1台電焊機、2個電鑽、1個砂輪機、1輛電動三輪車、6輛電動自行車等27件贓物。
警方表示，汪男到案承認搜竊外送箱是為自用，其餘證物則稱是自行購買，詢後依竊盜罪嫌將汪男移送，並呼籲民眾出面認領失物，如發現可疑人、事、物，請撥打110報案，另此案扣得的27件贓物，請未報案被害人或失主向潮州警分局偵查隊認領。
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