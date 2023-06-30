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道路交通新制罰則今上路施行 苗警滾動式檢討取締勤務

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

道路交通管理處罰條例部分修正條文今天正式上路，包括未停讓行人上限最高罰6000元、不禮讓視障者更提高至7200元，並新增13項民眾可檢舉交通違規行為；苗栗縣警察局表示，針對新法未列舉檢舉的其他交通違規項目，民眾仍可透過110報案專線由轄區員警到場處理。

苗栗縣警察局指出，台灣目前約有6成民眾未建立停讓行人觀念，今天（30日）起未依規定停讓行人的罰鍰上限從3600元提高至6000元，並違規記點3點，違規駕駛還須接受3小時道安講習，致人受傷或死亡罰鍰加重，並吊扣（銷）駕駛執照。

現行取締認定基準為路口無人指揮時，汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向3公尺（約1個車道寬或3個枕木寬）及汽車前懸(機車前輪)已進入行人穿越道上為準，也就是車輛經過行人穿越道時，車輛前懸進入行人穿越道，並與行人距離若在3公尺內即屬違規。

另外，立法院已於112年4月14日三讀通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，其中交通檢舉46項違規將新增到59項，增加13項民眾可檢舉的交通違規。違規停車方面，包含車輛在人行道、行人穿越道違規停車及未依順向臨時停車等違規態樣；動態違規方面，車輛跟在消防車、救護車等緊急車輛後方急駛、車輛起步行駛前不讓行進中的車輛、行人優先通過及倒車前未顯示倒車燈光等，都是列入可檢舉的項目，同步於今天施行。

縣警局長莊勝雄表示，未來將以滾動式檢討取締交通違規勤務，以兼顧警力及維持交通秩序的平衡，也會透過道安會報，整合多方力量，從工程、教育及執法等多方面，積極改善交通秩序。

道路交通管理處罰條例部分修正條文今天上路，有多項違規罰則都提高處罰上限。圖／苗栗縣警局提供
道路交通管理處罰條例部分修正條文今天上路，有多項違規罰則都提高處罰上限。圖／苗栗縣警局提供
道路交通管理處罰條例新制今天施行，包括未停讓行人上限最高罰6000元、不禮讓視障者更提高至7200元，並新增13項民眾可檢舉交通違規行為。記者吳傑沐／攝影
道路交通管理處罰條例新制今天施行，包括未停讓行人上限最高罰6000元、不禮讓視障者更提高至7200元，並新增13項民眾可檢舉交通違規行為。記者吳傑沐／攝影

交通違規 人行道 警察

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