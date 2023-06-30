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高市大寮社宅新建工程傳意外 勞工局勒令停業並開罰
位於高雄市大寮區山仔頂段興建中的社會住宅第一期工程，今天上午傳出工安意外，一名洪姓工人在工地施作連續壁灌漿作業時，疑鐵管脫鉤當場被砸中，導致洪的左耳出血當場昏迷，目前已送醫搶救，勞工局勞檢處對這起工安事故，馬上勒令停工，並依違反職安法開罰，最高可罰30萬。
高市勞工拘表示，今日上午10點30分左右，大寮區中正路與捷西路口的新建營造工程進行連續壁施工時，灌漿用的特密管鬆脫掉落，撞擊洪姓勞工頭部，目前送醫救治中。
初步調查，研判是雇主未在起重機具運轉時，採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方的設備或措施，且吊耳與吊掛物的結合方式，未能承受所吊物體的整體重量，致使脫落。
勞檢處已勒令現場停工，針對這起違反職安法第6條第1項規定致發生勞工受傷職業災害，並依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。
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