熟客把撞球桌當賭桌 3男聚賭天九牌警送辦

新北市林口區粉寮路一家撞球館，這個月初多次被人檢舉有人聚賭，警方派員查看皆無所獲。28日凌晨轄區派出所再接獲民眾檢舉，所長著便衣前往查訪，當場發現3男聚賭天九牌，連同查扣賭資、賭具帶回查辦，警詢後依賭博罪嫌移送法辦。另啟動第三方警政，函報新北市政府公安聯合稽查小組聯合稽查。

據了解，新北市林口區粉寮路一家撞球館開業10多年，這個月初陸續被人檢舉，球館內有熟客利用凌晨時間，把撞球桌當賭桌公然聚賭天九牌。警方3次獲報派員前往查看，都始終沒有發現有人涉及不法。

6月28日凌晨1時許，派出所再接獲民眾檢舉球館內有人聚賭，所長立即著便衣前往查訪，果然一進球館內就發現黃姓（26歲）、曾姓（24歲）、黃姓（23歲）等3男把球桌當賭桌，大玩天九牌聚賭，所長立即通知線上警網趕抵，當場查扣賭具、賭資9000元等贓證物，連同3男一併帶回偵辦。