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嘉大女生騎車大雨打滑 遭撞捲車底拖百米重傷

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

一名21歲魏姓嘉義女大生昨天下午4點32分左右，騎機車行經民雄台1線北往南路段，於民雄鄉森林運動公園時，疑因大雨積水打滑自摔，53歲安姓女貨車駕駛剛好行經撞擊，女學生卡車底盤拖行逾400公尺，失去生命跡象，經送嘉基搶救；醫院表示，仍在加護病房，尚未脫離險境；詳車禍事故仍待警方調查釐清。

據目擊者指出，昨天下午雨下非常大，女機車騎士，疑因路面積水打滑，釀成車禍，加上雨勢猛烈吵雜，拖行近400公尺，轎車駕駛經目擊車擋車才發現異狀停車，因車禍現場距離雙福分隊非常近，警消馬上衝出立即急救。

警方表示，6月29日16時32分獲報嘉義縣民雄鄉台1線259.4k民雄演藝廳前車禍，21歲魏姓女騎士自摔倒地，遭捲入53歲安姓女貨車底盤下拖行，由旁邊騎士發現，將貨車駕駛攔停。

警方指出，救護車將魏女送往嘉義市基督教醫院急救，魏女傷勢為臚內出血、肝臟破裂、肺部積水，安女貨車駕駛及魏女騎士，酒測皆零，案件交安小組調查處理中。

嘉義民雄昨下午下大雨，嘉大女大生騎車行經表藝前，積水打滑自摔遭貨車撞捲車底拖行百公尺，急救仍尚未脫離險境。圖／截取自googlemaps
嘉義民雄昨下午下大雨，嘉大女大生騎車行經表藝前，積水打滑自摔遭貨車撞捲車底拖行百公尺，急救仍尚未脫離險境。圖／截取自googlemaps

車禍 自摔 機車騎士

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