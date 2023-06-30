嘉大女生騎車大雨打滑 遭撞捲車底拖百米重傷

一名21歲魏姓嘉義女大生昨天下午4點32分左右，騎機車行經民雄台1線北往南路段，於民雄鄉森林運動公園時，疑因大雨積水打滑自摔，53歲安姓女貨車駕駛剛好行經撞擊，女學生卡車底盤拖行逾400公尺，失去生命跡象，經送嘉基搶救；醫院表示，仍在加護病房，尚未脫離險境；詳車禍事故仍待警方調查釐清。

據目擊者指出，昨天下午雨下非常大，女機車騎士，疑因路面積水打滑，釀成車禍，加上雨勢猛烈吵雜，拖行近400公尺，轎車駕駛經目擊車擋車才發現異狀停車，因車禍現場距離雙福分隊非常近，警消馬上衝出立即急救。

警方表示，6月29日16時32分獲報嘉義縣民雄鄉台1線259.4k民雄演藝廳前車禍，21歲魏姓女騎士自摔倒地，遭捲入53歲安姓女貨車底盤下拖行，由旁邊騎士發現，將貨車駕駛攔停。