真費工！新竹搭客運80公里北上新北闖空門 3次得手百萬財物
新竹一名邱姓男子涉嫌於5、6月間，搭乘客運北上新北市蘆洲區翻牆闖空門，前後得手3次竊得百萬元財物。蘆洲警方獲報追查近月，這個月21日下午循線在新竹邱男租處外逮人，並其身上搜扣大量毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、竊盜等罪嫌移送法辦。
據了解，邱姓男子（60歲）有多項前科，目前無業的他，學蜘蛛人到處闖空門行竊。從上個月初到這個月15日，新北市蘆洲區成功路、民族路、三民路接連傳出竊案，被害人遭宵小竊得金飾、手錶等近百萬元財物，警方獲報組成專案小組開始追查。
警方調閱監視器畫面發現3起竊案，竊嫌都是從新竹搭乘客運一路抵達新北市，隨後再換搭計程車來到蘆洲區，依步行方式鎖定舊公寓大門沒關的住家，學蜘蛛人攀牆、攀越防火巷潛入住戶內行竊，得手竊物後再變裝搭乘計程車離開現場。警方依相關事證研判是同1人所為，並鎖定邱男涉嫌。
這個月21日警方持拘票，循線於新竹市東區寶山路27巷內逮人，見邱男之際衝前欲進行拘捕。孰料，邱男見便衣警拔腿快逃，警尾後追去攔下壓制在地，經附帶搜索他隨身包內搜扣2.31公克海洛因、1.58公克安非他命及一粒眠2顆，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品危害防制條例移送法辦。
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