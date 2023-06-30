影／戰地情人寄海外包裹 騙婦匯款90萬 新北警逮領女車手

詐團「戰地情人」老哏聲稱郵寄海外包裹，台中婦人遭騙匯款90萬元，新北警方昨循線逮前往銀行領錢簡姓女車手，警詢後，依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市新店警方昨天上午接獲轄區內銀行友善通報，指稱簡姓女子（55歲）臨櫃提領大筆現金，由於簡女的銀行帳戶已數年未曾使用，卻在今年6月27日突然從台中某銀行匯入90萬元現金，事隔兩天，簡女便前往銀行臨櫃欲提領89萬5000元，耽心有民眾遭詐騙。

轄區江陵派出所員警立即趕抵了解，發現簡女說詞反覆，無法交待金流來源，員警認為這匯款疑似詐騙匯款，將簡女帶派出所進行了解，經員警反向聯繫在台中匯款的64歲張姓女子，但張女先稱匯款目的是為了買車。