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高雄轎車國道交流道路口違規 網友傻眼：最狂逆向戰士
「社會事新聞影音」今發布一則影片，網友指高雄一輛轎車在楠梓區興楠路與楠興東路路口，不顧上高速公路的車流，違規逆向行駛，讓停紅燈騎士全看傻眼，看過這麼多違規影片，這個「逆向戰士最狂」。轄區警方指，該輛轎車已觸犯4項違規，最高可處1萬2600元罰鍰。
「社會事新聞影音」社群今天上午發布一則轎車違規影片，影片中，只見轎車的行車記錄器在昨天上午10點多拍下一輛轎車原本在楠梓區興楠路與楠興東路口停等紅燈，後來繞過騎士機車，直接逆向後左轉消失在行車記錄器影像中。
網友指看過這麼多的違規影片這個逆向戰士最狂，不顧上高速公路的車流任我行，讓停紅燈的騎士看傻眼。
轄區楠梓警分局警方表示，經檢視影項研判該輛違規轎車已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款「轉彎不依標線指示」可處600到1800元、第42條「不依規定使用燈光」可處1200到3600元、第53條第1項「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」1800到5400元，與第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」900到1800元，最重合計可罰12600罰鍰。
警方呼籲，高速公路交流道下方車流多，請駕駛人依規定行駛，以免觸法受罰。
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