西裝乘客到超商提款 熱心小黃運將報警攔截200萬元詐款

在高鐵嘉義車站排隊的陳姓司機，昨天上午11點載乘客林姓年輕男子，對其言行感到可疑，載到嘉市某超商下車報警，助警方順利查獲當詐騙車手的林姓男子，警方說，被害人葉姓女子在臉書受投資廣告吸引，詐騙集團引誘邀約她，加入投資Line群組，葉女忍不住誘惑，聽從指引到銀行臨櫃提領200萬元，分2袋到超商交給林姓車手，所幸遇上熱心運將及時報警攔阻，才保住血汗錢。

嘉義市警局第一警分局八掌派出所獲報，上海路某超商有名穿西裝、背後背包男子疑取款車手，迅速趕赴現場，見林姓車手自超商走出，特徵與報案內容雷同盤查，林男對投資公司工作證來源支吾其詞。

警方查看背包發現鉅款，林男見事跡敗露，坦承擔任車手，鉅款是向葉姓女子在超商內詐騙取得，警方查扣200萬元、手機1支、多家投資公司工作證、公司印章、個人印章及高鐵票1張等證物，偵訊後依詐欺罪移送地檢署偵辦。

警方查獲詐騙車手關鍵是熱心小黃司機報案，才能順利成功攔阻詐騙鉅款，第一警分局長林詔徹獲報，立即頒贈陳姓司機阻詐獎勵禮券及禮品，表揚陳姓司機是警民合作防詐最佳典範，藉警民合作力量，讓詐欺車手無所遁形，共同保護民眾財產。