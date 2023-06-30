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與閻羅王搶命 台南義消林俊良當選全國救護志工菁英
台南義消救護中隊第二分隊分隊長林俊良曾任消防局替代役男，退伍後投入義消救護行列已15年，當選今年全國救護志工菁英；他提到剛加入就遇到老翁瀕危救護案件，患者已無生命跡象，經在救護車上持續的CPR，送達醫院後恢復自發性的呼吸心跳，「一切的辛苦都是值得的」。
林俊良為製造業技術員，加入義消救護行列已15年，協助消防局救護協勤工作時數達3108小時，未加入義消前為該局替代役，在服役期間曾經偕同分隊學長出勤瀕死救護案件後康復出院，榮獲消防局頒發最高榮譽「射水座」及內政部頒發「表現優異役男獎」的獎座。
退役後，再加入義消救護工作，協助救護案件不計其數。他提到，剛加入義消救護工作時，就遇到一件老翁瀕死救護案件，患者躺在地上並口吐白沫，評估時發現已無生命跡象，經由在現場緊急救護的處置與救護車上持續不間斷的CPR，順利送達醫院並由醫護人員接手急救後，患者終於恢復自發性的呼吸心跳。
他回想送醫途中，因救護車上不停的搖晃中操作CPR，從額頭上流下的汗水刺痛眼睛，徒手胸外按壓動作不敢停，持續與死神搏鬥，就是為了將生命拉回來，「一切的辛苦都是值得的」。
同時，為提升自身救護專業技術，他除了參與救護研討會議外，勤餘時常與學長研討及不斷吸收救護新知，在各場大型災難現場也都可以看到他的身影，穿梭在需要協助的地方。
消防局局長李明峯表示，義消救護中隊成立20多年來，協助消防局緊急救護勤業務成效卓越，充分展現紮實的救護技能及團隊向心力，也歡迎民眾踴躍加入救護義消的行列，協助消防局強化緊急救護能量及服務效能。
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