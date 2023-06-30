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與閻羅王搶命 台南義消林俊良當選全國救護志工菁英

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南義消救護中隊第二分隊分隊長林俊良曾任消防局替代役男，退伍後投入義消救護行列已15年，當選今年全國救護志工菁英；他提到剛加入就遇到老翁瀕危救護案件，患者已無生命跡象，經在救護車上持續的CPR，送達醫院後恢復自發性的呼吸心跳，「一切的辛苦都是值得的」。

林俊良為製造業技術員，加入義消救護行列已15年，協助消防局救護協勤工作時數達3108小時，未加入義消前為該局替代役，在服役期間曾經偕同分隊學長出勤瀕死救護案件後康復出院，榮獲消防局頒發最高榮譽「射水座」及內政部頒發「表現優異役男獎」的獎座。

退役後，再加入義消救護工作，協助救護案件不計其數。他提到，剛加入義消救護工作時，就遇到一件老翁瀕死救護案件，患者躺在地上並口吐白沫，評估時發現已無生命跡象，經由在現場緊急救護的處置與救護車上持續不間斷的CPR，順利送達醫院並由醫護人員接手急救後，患者終於恢復自發性的呼吸心跳。

他回想送醫途中，因救護車上不停的搖晃中操作CPR，從額頭上流下的汗水刺痛眼睛，徒手胸外按壓動作不敢停，持續與死神搏鬥，就是為了將生命拉回來，「一切的辛苦都是值得的」。

同時，為提升自身救護專業技術，他除了參與救護研討會議外，勤餘時常與學長研討及不斷吸收救護新知，在各場大型災難現場也都可以看到他的身影，穿梭在需要協助的地方。

消防局局長李明峯表示，義消救護中隊成立20多年來，協助消防局緊急救護勤業務成效卓越，充分展現紮實的救護技能及團隊向心力，也歡迎民眾踴躍加入救護義消的行列，協助消防局強化緊急救護能量及服務效能。

台南義消救護中隊第二分隊分隊長林俊良當選今年全國救護志工菁英，將於12月5日前往消防署接受表揚。圖／台南市消防局提供
台南義消救護中隊第二分隊分隊長林俊良當選今年全國救護志工菁英，將於12月5日前往消防署接受表揚。圖／台南市消防局提供

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