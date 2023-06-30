被洗腦付5千美金「激活」帳戶可獲3億 警苦勸阿姨：快封鎖

陳姓女子昨午到高雄市鳳山區一家銀行匯款5000美金、折合台幣17萬餘元到他人的英國帳戶，行員報警，陳直指藝文界的網友告知匯款投資可「激活」帳戶，一起賺3億台幣，警方發現她被假投資話術洗腦，苦勸「阿姨勿被騙」，當場教陳將對方封鎖，以除後患。

鳳山警分局五甲派出所所長張志忠、警員林正偉、李奕昕，昨午12時許接獲轄區銀行行員報案指稱有女子疑似遭詐騙，警方隨即趕抵現場處理。

警方發現臨櫃匯款5000美金、折合台幣17萬餘元的陳姓女子（59歲），不管行員勸阻執意匯款，趨前詢問陳女，陳告知日前在網路認識一名從事藝文業的網友，雙方相談甚歡後，對方說要與她共享台幣3億多元，但需先匯款美金5000元的保證金到其所指定的英國帳戶，才能「激活」帳戶。

警方聽完陳女陳述，當下確認陳遇到常見的假投資詐騙，被對方洗腦，告知陳派出所每天都在受理遭假投資詐騙的案件，平均一天就有4、5件被害人。