快訊

才花百億整修！「第凡內早餐」蒂芙尼珠寶店發生火災

影／金門首間麥當勞今試營運 民眾排4小時搶頭香

熄燈四年！嘉市最後二輪戲院「新榮戲院」將拆除 建商買地建大樓

7/27萬安46號演習 下午1點半起半小時車停人疏散

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
112年萬安46號演習訂於7月27日13時30分至14時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」。圖／台中市警察局豐原分局提供
112年萬安46號演習訂於7月27日13時30分至14時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」。圖／台中市警察局豐原分局提供

112年萬安46號演習訂於7月27日下午1時30分至2時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」，駕駛聽到防空警報時應靠邊停於安全處下車，民眾接受警察民防人員引導，就近避難。

豐原警分局昨召開期前協調會，邀請豐原及神岡區公所、環保局、消防局、豐原客運、台鐵台中運務段豐原站、鐵路警察局台中分局豐原派出所、豐盟有線電視公司及國道公路警察局第三公路警察大隊等單位與會。

本次演習於晝間實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，並於7月27日下午2時至2時30 分(防空警報解除後)實施30分鐘戰災搶救(災害救援)及戰時災民收容救濟站開設演練，強化各項防空整備與作為。

分局長劉其賢表示，本次演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」，要求駕駛聽聞防空警報時應靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員均應聽從警察及民防執勤人員引導，至就近防空設施疏散避難。

演習時，所有行人、車輛，須接受警察及民防人員引導，逕行防空疏散避難；惟各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高（快）速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，其下飛機（船舶、車輛）旅客、接送親友與下交流道車輛，仍須實施防空疏散避難；各公、民營工廠照常營運，但須關閉門窗及實施人員管制（台灣電力公司不實施斷電措施）。

另，針對外籍人士及移工，豐原警分局亦請相關單位加強宣導實施人、車管制等防空疏散避難，以策安全。

112年萬安46號演習訂於7月27日13時30分至14時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」。圖／台中市警察局提供
112年萬安46號演習訂於7月27日13時30分至14時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」。圖／台中市警察局提供
112年萬安46號演習訂於7月27日13時30分至14時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」。圖／台中市警察局豐原分局提供
112年萬安46號演習訂於7月27日13時30分至14時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」。圖／台中市警察局豐原分局提供
112年萬安46號演習訂於7月27日13時30分至14時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」。圖／台中市警察局豐原分局提供
112年萬安46號演習訂於7月27日13時30分至14時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」。圖／台中市警察局豐原分局提供

警察 民防 演習

延伸閱讀

上海洋山港 全區實現「雙檔靠泊」

波蘭將採購美防空系統 總統杜達憂瓦格納成威脅

炎暑恐熱傷害 國防部：演習增加預防能力

影／航警局舉行平安演習 星宇出借新航機及修護中心

相關新聞

7/27萬安46號演習 下午1點半起半小時車停人疏散

112年萬安46號演習訂於7月27日下午1時30分至2時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停...

影／夢幻水中花毯現蹤 武陵農場延續繡球花新生命

武陵農場位處高海拔山區，即使酷熱炎夏，氣溫仍比平地低10度左右，喜歡冷涼繡球花鮮豔綻放。為延續繡球花壽命與不同欣賞景觀，...

中市大甲「石頭屋」雜物占道 環局限10天改善

電影「天外奇蹟」彩色氣球屋飛上天的畫面，讓影迷驚豔；台中市大甲區有棟3樓透天厝，劉姓屋主大量堆放石頭與彩色瓶子、浮球，近...

廣角鏡／彰化慶300歲 怪獸街頭同樂

彰化慶祝建縣300年，縣府舉辦「走讀藝術節」，邀請藝術家設計8件作品，街頭怪獸出沒！彰化火車站屋頂有宇宙怪獸拿爌肉飯、肉...

跨河新橋獲補助 中市北屯太平盼早動工

中市北屯、太平交界的新開發區建案林立，移入人口大增，廍子溪在北屯太原路三段、太平中山路二段無橋梁連接，居民得繞經太原路、...

影／新中橫塔塔加再次落石坍方 信義工務段：搶通時間不知

南投縣信義鄉台21線141.5公里處，距離塔塔加3公里路段，繼前先掉下巨石擋道後，今天下午一場午後大雷雨後，16時35分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦