7/27萬安46號演習 下午1點半起半小時車停人疏散

112年萬安46號演習訂於7月27日下午1時30分至2時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」，駕駛聽到防空警報時應靠邊停於安全處下車，民眾接受警察及民防人員引導，就近避難。

豐原警分局昨召開期前協調會，邀請豐原及神岡區公所、環保局、消防局、豐原客運、台鐵台中運務段豐原站、鐵路警察局台中分局豐原派出所、豐盟有線電視公司及國道公路警察局第三公路警察大隊等單位與會。

本次演習於晝間實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，並於7月27日下午2時至2時30 分(防空警報解除後)實施30分鐘戰災搶救(災害救援)及戰時災民收容救濟站開設演練，強化各項防空整備與作為。

分局長劉其賢表示，本次演練交通管制重點為「車停，人就近疏散」，要求駕駛聽聞防空警報時應靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員均應聽從警察及民防執勤人員引導，至就近防空設施疏散避難。

演習時，所有行人、車輛，須接受警察及民防人員引導，逕行防空疏散避難；惟各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高（快）速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，其下飛機（船舶、車輛）旅客、接送親友與下交流道車輛，仍須實施防空疏散避難；各公、民營工廠照常營運，但須關閉門窗及實施人員管制（台灣電力公司不實施斷電措施）。