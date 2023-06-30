影／台南6旬婦人遭詐400萬後報警 車手再來拿500萬當場被逮
台南60多歲李姓婦人日前在社群軟體點選不明投資連結網址並加入投資群組，輕信對方保證投資穩賺不賠，前後交付400多萬元投資股票後，報警查證才驚覺遭詐騙，詐團成員昨天下午再誆騙她交付561萬元，李婦與警方合作，當場在東區林森路二段附近超商內逮捕19歲洪姓車手。
台南市警一分局東門派出所長陳宗鑫得知，詐騙集團成員欲再向李婦誆騙561萬元後，立即偕同分局偵查隊成立專案小組進行調查，並與被害人保持聯繫，昨天下午3時許，在指定取款的林森路2段周邊埋伏守望。
警方見詐騙車手完成取款後，隨即一擁而上，當場逮捕洪姓車手，並當場查扣印章、工作證、手機、公司收據等物證，詢問後，依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾於網路或臉書社群網頁上看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為一頁式詐騙訊息，應小心求證。
警方指出，近期投資詐欺最為常見手法，皆標榜高獲利、低風險、散布假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態進行詐騙；民眾如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。
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