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獨／老翁被撞學生急拉車救命 基中尋人啟事找2無名英雄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

一名八旬邱老先生日前被砂石車從後方撞擊，機車壓住他的右腳動彈不得時，國立基隆高中兩位學生合力協助老人拉起機車。老翁寄信到學校感謝學生，但學生為善不欲人知，學校學粉專貼出「尋人啟事」找學生，表達「基中師生為你們感到驕傲」。

這起交通事故是發生在5月22日上午7點50分左右，一位八旬邱老先人遭砂石車從後方撞擊，他被機車壓住右腳，動彈不得時，基隆高中兩名學生上學途中路過目擊，合力協助老人拉起機車。

邱老先生於端午節連假時，因到八堵分駐所談賠償事宜，特別寫了一封感謝信送到基隆高中，請學校幫忙尋找兩位學生，希望可以感謝這兩位為善不欲人知的無名英雄。

「因被自己機車壓住右腳，兩學生合力拉起機車，否則後果不堪設想，非常感謝這兩位同學，無以為報。除致謝外，冀能拋磚引玉，希望如今社會有更多善心人士，只知是基隆高中學生，不知姓名。」邱老先生在信中說。

基隆高中校長鍾定先表示，基中教育學生品格優先，不只是態度，更是要把所學應用在生活上，同學協助幫老翁拉起機車，代表基中學生都是有愛心以及正義感，並且付出實踐。

學校特別在粉專貼出尋人啟事，「請這兩位無名英雄自己默默的到學務處找妍君主任，基中師生為你感到驕傲。」，並請同學如果當天有看到英勇學生的義舉，或民眾有行車紀錄器，都可跟基隆高中聯絡，因為到現在還沒找到此兩位學生。

學校也貼出去年也有一學生的義舉的報導連結，讓同學了解，基中學生真的很有愛。去年11月朱姓高三學生學，按火車煞車鈕救回落鐵軌翁一命的報導。

去年朱姓學生下午1點多，在台鐵暖暖火車站發現有一名老翁跌落鐵軌，就在危急的瞬間，朱姓學生馬上跳下月台，按下緊急煞車鈕火車才能急煞，在前方5公尺前停下，老翁撿回一命。學生事後相當低調，是同學看到爆料公社影片認出才傳開，學校表揚學生見義勇為。

鍾定先表示，驚險的瞬間學生跳下月台按下了緊急煞車鈕，火車急煞，失足落軌的老人才不致遭碾壓，學校特別表揚見義勇為行為。

老翁寄信到學校感謝學生，但學生為善不欲人知，學校學粉專貼出「尋人啟事」找學生。圖／取自國立基隆高中粉專
老翁寄信到學校感謝學生，但學生為善不欲人知，學校學粉專貼出「尋人啟事」找學生。圖／取自國立基隆高中粉專
老翁寄信到學校感謝學生，但學生為善不欲人知，學校學粉專貼出「尋人啟事」找學生。圖／取自國立基隆高中粉專
老翁寄信到學校感謝學生，但學生為善不欲人知，學校學粉專貼出「尋人啟事」找學生。圖／取自國立基隆高中粉專

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