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國1南向頭份造橋大塞車變停車場 砂石車爆胎致嚴重回堵
（9:18更新）
高速公路局說，目前開放內側2個車道通行，現場持續處理故障砂石車造成的路面毀損。
（8:40更新）
高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號南向115.2K頭份造橋路段，今天凌晨0時15分，1輛砂石車爆胎故障，占用外側2個車道，該起事故造成回堵4公里，南向入口平面回堵1公里。目前開放內車道通行，持續封閉外側2個車道處理中，建議用路人提前由新竹系統改道國3行駛。
高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第2大隊與高公局中分局派員至現場處理故障車輛中，並進行交通管制及疏導車流。由於故障車輛為大型車種，處理時間可能拉長，目前高公局中分局已成立緊急應變小組積極處理中。
高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。
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