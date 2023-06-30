醉漢連珠穢語嗆罵還揮了一拳 救護員怒了驗傷提告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名鄭姓男工人酒醉路倒三重街頭，新北市消防局獲報派員前趕抵，詢問鄭男有無不適之處，孰料，鄭男連珠穢語嗆罵，旋即扶牆慢慢爬起朝著救護員臉上揮拳，造成救護員右下巴擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。救護員驗傷提告，警詢後將依妨害公務、傷害及公然侮辱等罪嫌移送法辦。

據了解，鄭姓男子（51歲、工人）昨天晚上7時44分左右，他隻身醉倒在新北市三重區重新路二段49號前。新北市消防局獲報派員趕抵，詢問鄭男「你怎麼坐在地上？你有怎麼樣嗎？」只見鄭男醉語胡謅還連珠嗆罵穢語。

救護員見狀再次詢問鄭男狀況，並連喊數聲「你站起來一下」鄭男醉坐在地仍是碎語叨唸，救護員只好大喊一聲「你站起來一下」。此時鄭男扶牆慢慢爬起，旋即朝著鄭姓救護員（40歲）臉部揮了一拳，造成鄭姓救護員下巴擦挫傷、疼痛，另名救護員看見衝前抓住鄭男右手，試圖阻止不成。

只見雙方一陣拉扯，鄭男酒力不勝側跌摔在地，兩名救護員趕緊無線電通知救災救護指揮中心報警。三重警方獲報派員到場，見鄭男坐在地上口中不斷大聲穢語嗆罵，警立即衝前將鄭男壓制在地上銬，警帶鄭男返回派出所途中，鄭男仍一路不斷叫囂穢語嗆警。鄭姓救護員驗傷提告，警詢後依妨害公務、傷害及公然侮辱等罪嫌，將鄭男移送法辦。

鄭姓男子酒醉路倒，揮拳毆傷救護員，遭警壓制上銬帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子酒醉路倒，揮拳毆傷救護員，遭警壓制上銬帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子酒醉路倒，揮拳毆傷救護員，遭警壓制上銬帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子酒醉路倒，揮拳毆傷救護員，遭警壓制上銬帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝

救護員 提告

延伸閱讀

痛！端午連假烤肉燒到自己 桃園男上半身燒燙傷45%

高雄工人更換機房電線遭電擊暈過去 送醫搶救不治

國泰客機香港機場中止起飛 乘客被緊急疏散11人受傷

八萬分之一！高雄婦早產人魚寶寶 長庚醫師這麼說

相關新聞

抓到了！公園放釘子涉公共危險 新竹男竟是不爽這件事

新竹市頂竹圍公園近日驚傳遭人放釘子、倒漂白水，還將鐵釘放在貓罐頭裡，意圖傷害流浪貓，動保志工發現後連忙通報市府。警方循線...

三峽女騎士自撞電線桿 人車拋飛送醫搶救不治原因待查

新北市一名陳姓女騎士，今天中午騎機車經過三峽區中正路三段，不慎失控自撞一旁電線桿，陳女人車摔飛落地重傷，警消獲報趕抵協助...

中國新娘的茶室人生：這原因讓她踏入萬華紅燈區

2003年，醫院因為SARS大缺工，四十歲的林双臨時上陣當起看護，毫無訓練的她，照顧第一個病人時，因為不會抱著病患移位，造成兩人都摔倒在地，家屬立刻要求換人。後來林双改到安養機構，但在幫忙因飛機失事摔成植物人的病患沐浴時，對方的眼珠突然骨碌碌轉向林双，她嚇得第二天早晨六點就逃跑。仲介公司老闆鼓勵她再試試居家照顧，結果當天夜裡，她照顧的老人家翻身摔下床，壓在打地鋪的林双身上。

醉漢連珠穢語嗆罵還揮了一拳 救護員怒了驗傷提告

新北市一名鄭姓男工人酒醉路倒三重街頭，新北市消防局獲報派員前趕抵，詢問鄭男有無不適之處，孰料，鄭男連珠穢語嗆罵，旋即扶牆...

義籍男子走太魯閣文山步道 滑落邊坡30米手腕骨折獲救

一名義大利籍男子今天到太魯閣國家公園文山步道健行，途中誤認道路，不慎滑落30公尺邊坡受傷，打電話向保七第九大隊求助，保七...

男子疑報復衝撞無名店面 外傳曾是高雄色情大亨據點

高雄張姓男子今晚開車倒車衝撞1家關門的店面，外傳這家店面是高雄1名應召大亨的據點，平時前門深鎖，人員都由後面出入。張姓男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦