醉漢連珠穢語嗆罵還揮了一拳 救護員怒了驗傷提告

新北市一名鄭姓男工人酒醉路倒三重街頭，新北市消防局獲報派員前趕抵，詢問鄭男有無不適之處，孰料，鄭男連珠穢語嗆罵，旋即扶牆慢慢爬起朝著救護員臉上揮拳，造成救護員右下巴擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。救護員驗傷提告，警詢後將依妨害公務、傷害及公然侮辱等罪嫌移送法辦。

據了解，鄭姓男子（51歲、工人）昨天晚上7時44分左右，他隻身醉倒在新北市三重區重新路二段49號前。新北市消防局獲報派員趕抵，詢問鄭男「你怎麼坐在地上？你有怎麼樣嗎？」只見鄭男醉語胡謅還連珠嗆罵穢語。

救護員見狀再次詢問鄭男狀況，並連喊數聲「你站起來一下」鄭男醉坐在地仍是碎語叨唸，救護員只好大喊一聲「你站起來一下」。此時鄭男扶牆慢慢爬起，旋即朝著鄭姓救護員（40歲）臉部揮了一拳，造成鄭姓救護員下巴擦挫傷、疼痛，另名救護員看見衝前抓住鄭男右手，試圖阻止不成。