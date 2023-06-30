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不滿浪貓又吵又臭 男子公園放釘子倒漂白水被逮送辦

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市頂竹圍公園近日驚傳遭人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂，警方昨天已經逮到涉案的林姓男子。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳遭人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂，警方昨天已經逮到涉案的林姓男子。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳遭人放釘子、倒漂白水，還將鐵釘放在貓罐頭裡意圖傷害流浪貓，動保志工發現後連忙通報市府。經警方循線調閱周邊監視器，昨天抓到涉案的林姓男子，林男稱不滿浪貓又吵又臭，才會放釘子嚇阻，被依公共危險罪嫌與違反動保法送辦。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森前天發文揭露此事，表示當地動保志工抓紮流浪貓時，發現公園多處被放置釘子，「越撿越多」，原本已經清理完畢，前晚又被放置大量圖釘，並痛斥變態人士非常惡劣，由於現場遺留的貓罐頭裡也有大量釘子，懷疑是為了驅趕與傷害浪貓。

頂竹圍公園設有多項特色共融遊具，消息一出引起不少家長關注，擔憂會有孩童誤撿釘子受傷。市府獲報後高度重視，經動物保護及防疫所了解，並未有浪貓及民眾受傷，警方也組成專案小組追查行為人，同時請市府城市行銷處加強巡查，以維護公共場域安全。

南門派出所指出，接獲通報後調閱公園周邊監視器畫面，員警不眠不休終於掌握在22日、28日凌晨有可疑男子出沒公園，昨天下午循線找到住在附近的50多歲林姓男子，林男到案後坦承犯案，稱是不滿流浪貓會吵，還會散發臭味，才會趁半夜放釘子。

竹市府動保所指出，依動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元至200萬元以下罰金。

浪貓 新竹 監視器

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