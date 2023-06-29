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男子疑報復衝撞無名店面 外傳曾是高雄色情大亨據點
高雄張姓男子今晚開車倒車衝撞1家關門的店面，外傳這家店面是高雄1名應召大亨的據點，平時前門深鎖，人員都由後面出入。張姓男子初步稱是消費糾紛，才開車撞門，不過知情人士懷疑，與色情應召搶生意脫不了關係。
今天傍晚6時30分許，張姓男子倒車衝撞高雄市新興區七賢二路已歇業的店家，造成騎樓下2部機車和店家鐵門損毀損，無人傷亡。警方據報立即趕到場，及時制伏張姓男子。張稱，因之前與這家店的業者有「消費糾紛」，雙方對後續處理未達成共識，才開車撞門面。
不過，據知情人士了解，被撞的店面平時大門深鎖，市招早已改成一片黑，沒掛任何店號，店面是高雄艷旗響亮的某色情應召大亨的據點，這名大亨在高雄經營應召站生意已經數十年，許多合夥人也已漂白。
半年多以前，高雄警方查緝色情，有些全套色情護膚店遭取締，許多尋芳「老司機」和色情業者，傳出可能遭這名色情大亨所屬集團刻意檢舉，紛有不滿，最近新興警分局攻入1棟被尋芳客所戲稱的「電信大樓」，查獲SPA會館有12名非法拘居留台灣的越南女子，又有類似傳言，今天的突發事故才引起許多聯想。
不過，警方否認這店家是色情應召大亨的據點，表示張男曾與屋主網路聯繫，要找小姐服務，但店家已經歇業，目前只是屋主住處，不是非營業場所，雙方才起糾紛。全案偵訊後，依毀損罪嫌將張男移送法辦。
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