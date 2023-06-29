抓到了！公園放釘子涉公共危險 新竹男竟是不爽這件事

新竹市頂竹圍公園近日驚傳遭人放釘子、倒漂白水，還將鐵釘放在貓罐頭裡，意圖傷害流浪貓，動保志工發現後連忙通報市府。警方循線調閱周邊監視器，今天抓到涉案的林姓男子，林男稱不滿公園裡的流浪貓又吵又臭，才會放釘子洩憤，被依公共危險罪嫌與違反動保法送辦。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森昨天在臉書社團發文揭露此事，表示當地動保志工抓紮流浪貓時，發現公園多處被放置釘子，「越撿越多」，原本已經清理完畢，未料昨晚又被放置大量圖釘，並痛斥變態人士非常惡劣，由於現場遺留的貓罐頭裡也有大量釘子，懷疑是為了驅趕與傷害浪貓。

頂竹圍公園設有多項特色共融遊具，消息一出引起不少家長關注，擔憂會有孩童誤撿釘子受傷。市府獲報後高度重視，經動物保護及防疫所了解，並未有浪貓及民眾受傷，警方也組成專案小組追查行為人，同時請市府城市行銷處加強巡查，以維護公共場域安全。

南門派出所指出，接獲通報後調閱公園周邊監視器畫面，員警不眠不休查看監視器畫面，終於掌握在22日、28日凌晨有可疑男子出沒公園，今天下午循線找到住在附近的50多歲林姓男子，林男到案後坦承犯案，稱是不滿流浪貓會吵，還會散發臭味，才會趁半夜放釘子。