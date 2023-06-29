期末考完太嗨了 8名國中生燒課本慶祝遭警告誡

新北市淡水區8名國中生今天一考完期末考，相約至淡水捷運站三號出口淡水河邊焚燒課本慶祝考完。因燒書濃煙過大引起民眾側目報警處理。警、消獲報派員趕抵，現場僅剩課本灰燼及些許白煙，警方當場給予口頭告誡，登錄國中生身分讓其離開。

據了解，今天傍晚5時40分左右，新北市消防局獲報，新北市淡水捷運站3號出口淡水河邊竄出大量濃煙，疑似有人在焚燒東西。警、消獲報派員趕抵，果見有8名國中生（8年級生）站在河畔邊，地上課本已被燒成灰燼，現場殘火處理，確認不會延燒安全無虞。