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明各地多雲到晴…雙北留意午後大雷雨 8縣市迎36度極端高溫

雨勢不斷天雨路滑 台東2起交通事故3傷1命危

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東今天天候不佳雨勢不斷，下午發生2起交通事故，共造成3傷1命危，警方初步判斷事故原因疑似天雨路滑、視線不佳所致。呼籲民眾雨天行駛務必小心慢行

首起事故發生在下午3點半省道台11線郡界路段，一輛北上行駛的白色轎車行經轉彎處時，疑雨天失控打滑，行駛到對向南下車道，遭一輛閃避不及的銀色轎車撞上。

由於撞擊力道大，白色轎車側翻，銀色轎車車頭毀損，2車共3名傷者都受困車內，警消據報救援，將受困3人救出，所幸均擦挫傷，沒有生命危險，送醫治療。

另一起事故發生於傍晚5點多，台東市區南島大道，一輛吉普車行經一處大轉彎時，也疑天雨路滑，失控撞上安全島和號誌桿，整輛車毀損嚴重，零件散落一地。

警消獲報趕往現場，將受困卡在車內的駕駛，從副駕駛座順利救出，但駕駛當場沒有呼吸心跳，救護人員給予CPR，並緊急送往馬偕醫院急救。

警方表示，由於台東地區已下了一整天的雨勢，截至晚上6點止，已接獲14起交通事故報案，呼籲民眾雨天外出行駛，一定要小心慢行。

台東市區南島大道，今天傍晚5點多，一輛吉普車行經一處大轉彎時，也疑天雨路滑，失控撞上安全島和號誌桿，整輛車毀損嚴重，駕駛命危送醫急救。記者尤聰光／攝影
台東市區南島大道，今天傍晚5點多，一輛吉普車行經一處大轉彎時，也疑天雨路滑，失控撞上安全島和號誌桿，整輛車毀損嚴重，駕駛命危送醫急救。記者尤聰光／攝影
台東省道台11線郡界路段，今天下午3點半一輛北上行駛的白色轎車行經轉彎處時，疑雨天失控打滑，行駛到對向南下車道，遭一輛閃避不及的銀色轎車撞上，造成2車共3人受傷送醫。圖／讀者提供
台東省道台11線郡界路段，今天下午3點半一輛北上行駛的白色轎車行經轉彎處時，疑雨天失控打滑，行駛到對向南下車道，遭一輛閃避不及的銀色轎車撞上，造成2車共3人受傷送醫。圖／讀者提供

台東 慢行

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