雨勢不斷天雨路滑 台東2起交通事故3傷1命危

台東今天天候不佳雨勢不斷，下午發生2起交通事故，共造成3傷1命危，警方初步判斷事故原因疑似天雨路滑、視線不佳所致。呼籲民眾雨天行駛務必小心慢行。

首起事故發生在下午3點半省道台11線郡界路段，一輛北上行駛的白色轎車行經轉彎處時，疑雨天失控打滑，行駛到對向南下車道，遭一輛閃避不及的銀色轎車撞上。

由於撞擊力道大，白色轎車側翻，銀色轎車車頭毀損，2車共3名傷者都受困車內，警消據報救援，將受困3人救出，所幸均擦挫傷，沒有生命危險，送醫治療。

另一起事故發生於傍晚5點多，台東市區南島大道，一輛吉普車行經一處大轉彎時，也疑天雨路滑，失控撞上安全島和號誌桿，整輛車毀損嚴重，零件散落一地。

警消獲報趕往現場，將受困卡在車內的駕駛，從副駕駛座順利救出，但駕駛當場沒有呼吸心跳，救護人員給予CPR，並緊急送往馬偕醫院急救。