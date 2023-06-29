不停讓行人新制6月30日上路 警政署提醒取締標準

不停讓行人新制明起上路。警政署今天提醒，汽機車行近行人穿越道，若距離行人行進方向不足3公尺及車頭（前輪）已進入行穿線，即構成違規取締要件，最重可處新台幣6000元。

警政署下午透過新聞稿表示，立法院於今年4月14日3讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，其中汽車行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，將於6月30日起加重處罰規定，提高罰鍰至6000元，並違規記點3點，以及應受道安講習3小時。

有關新制不停讓行人取締認定基準，警政署特別提醒，首先，汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及汽車前懸（車頭）已進入行人穿越道線上，即構成違規要件。

其次，機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，同樣構成違規要件。

警政署說，請駕駛人行經路口務必「慢、看、停」。「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行。

此外，路口汽機車及行人應相互尊重，籲請行人切勿一邊過馬路、一邊滑手機，應在劃設人行道行走，且綠燈秒數足夠再儘速加速通過；在未劃設人行道的道路，則應靠邊行走，並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，以降低交通事故發生率。

警政署表示，為維護路口安全、降低行人交通事故，自今年5月1日起實施路口安全大執法，針對高發事故路口精緻執法，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等。

根據警政署統計，今年5月1日至6月27日執法績效，全國路口不停讓行人共取締3萬5905件違規，較去年同期7443件要增加2萬8462件、增幅為382%；非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開共取締1萬70件，較去年同期4382件增加5688件、增幅129%。

另外，人行道違規停車與違規臨時停車則取締22萬5068件，較去年同期20萬3787件增加2萬1281件、增幅10.44%；道路障礙（例如攤販占用車道）取締1萬9330件，較去年同期9398件增加9932件、增幅105.68%。可見有效改善交通秩序。