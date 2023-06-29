台東老翁遇投資詐騙台南交款 警追逾80公里逮2車手

台東縣林姓老翁在LINE投資群組遭詐騙，昨晚單獨開車到台南兒子住處準備交款230萬元，遭兒子從中攔阻，2名車手隨即抓了100萬元就跑，警方獲報攔截追逾80公里才逮到人，依法送辦。

台南市警察局白河分局今天告訴中央社記者，家住台東縣的76歲林姓老翁，半年前加入LINE投資群組，最近收到抽中股票34張的訊息，但得先繳交新台幣230萬元購買股票資金，老翁趕緊提領300萬元，分裝成3袋，昨晚獨自駕車到台南市後壁區兒子住處準備交款。

兒子看到老爸突然到來，且將交錢給來訪陌生男子（車手），驚覺有異，馬上制止，對方立刻拿了其中1袋（100萬元），快速逃進在外等候的自小客車後逃逸，警方獲報全面攔截圍捕。

車手飆車，一路往南，途中一度油量不足，還取出詐騙贓款中的1000元加油，白河分局尾隨急追，最終玉井分局在南化區台3線攔截逮捕自小客車中25歲陳姓男子及吳姓男子，追回99萬9000元，且起出偽造公司印、私章及作案手機等，訊後依詐欺罪嫌送辦。