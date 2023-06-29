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擺脫行人地獄警政署提醒 6月30日起不停讓行人罰則加重

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署提醒，6月30日起不停讓行人罰則加重，提高罰鍰至新台幣6000元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時。

警政署說，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，其中汽車行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，6月30日起加重處罰。

警方提醒不停讓行人取締認定基準：

一、汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。

二、機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。請駕駛人行經路口務必「慢看停」，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行。

警政署表示，路口汽機車及行人應相互尊重，因此籲請行人不要一邊過馬路、一邊滑手機，應在劃設的人行道行走，綠燈秒數足夠再加速通過，在未劃設人行道的道路，應靠邊行走，並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，以降低交通事故發生率。

警政署表示，為維護路口安全、降低行人交通事故，5月1日起實施路口安全大執法針對高發事故路口精緻執法，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等，期望國人共同遵守，平安通過每個路口。

警政署統計今年5月1日至6月27日執法績效：路口不停讓行人取締3萬5905件違規，較去年同期7443件增加2萬8462件（+382％）；非號誌化路口未依標誌標線號誌停車，再開取締1萬70件，較去年同期4382件增加5688件（+129％）；人行道違規停車與違規臨時停車取締22萬5068件，較去年同期20萬3787件增加2萬1281件（+10.44％）；道路障礙（例：攤販占用車道）取締1萬9330件，較去年同期9398件增加9932件（+105.68％）。

警政署提醒，6月30日起車輛不停讓行人罰則加重，提高罰鍰至新台幣6000元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時。記者廖炳棋/翻攝
警政署提醒，6月30日起車輛不停讓行人罰則加重，提高罰鍰至新台幣6000元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時。記者廖炳棋/翻攝
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警政署提醒，6月30日起車輛不停讓行人罰則加重，提高罰鍰至新台幣6000元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時。記者廖炳棋/翻攝
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人行道 車道

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