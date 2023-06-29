越南失聯移工運送假口香糖真毒品 落網遭起訴

越南籍範姓失聯移工涉嫌由上游藥頭提供毒品後，再藏匿在口香糖包裝外送，台中市警方循線將他逮捕，並當場在範男身上查獲毒品安非他命，全案警方訊後依毒品罪嫌送辦，檢方日前依法起訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵三隊今天發布新聞稿表示，警方於今年2月間偵辦1件毒品案，查出毒品疑似由1名外籍移工提供，立即組成專案小組查緝。

經警方深入調查，鎖定40歲越南籍範姓失聯移工涉嫌重大，疑由上游藥頭提供毒品後，再由範男轉交給購買毒品的藥腳牟利，警方日前跟監蒐證後，趁範男外出交易時將他逮捕偵辦。

警方查出，範男平時靠機車代步，將毒品藏匿在口香糖包裝內外送毒品，以規避警方查緝；警方將範男逮捕時，並在他身上查獲毒品安非他命23包共計15.46公克。

範男向警方辯稱，他是幫忙送貨，不知貨物為毒品，全案訊問後依違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，因範男為失聯移工，由移民署台中市專勤隊收容；全案近日由檢方依法起訴，警方將持續溯源向上追查。