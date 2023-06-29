調查局公布專員兼組長異動名單 前局長兒子上榜

2003年，醫院因為SARS大缺工，四十歲的林双臨時上陣當起看護，毫無訓練的她，照顧第一個病人時，因為不會抱著病患移位，造成兩人都摔倒在地，家屬立刻要求換人。後來林双改到安養機構，但在幫忙因飛機失事摔成植物人的病患沐浴時，對方的眼珠突然骨碌碌轉向林双，她嚇得第二天早晨六點就逃跑。仲介公司老闆鼓勵她再試試居家照顧，結果當天夜裡，她照顧的老人家翻身摔下床，壓在打地鋪的林双身上。

2023-06-29 16:01