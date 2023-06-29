調查局公布專員兼組長異動名單 前局長兒子上榜
調查局今公布年度調查專員兼組長職務異動名單，共有50名基層幹部調查官異動，包括曾偵辦台塑前總經理林振榮接受PVC太空包回扣案的台北市調查處調查專員姚孟君、前調查局長張濟平兒子張元舉（現為國內安全調查處調查專員）、曾參與重大破壞國土案件的新北市處雙和站調查專員楊儒樵等，都在此次調升名單之列。
姚孟君是辦案長才，台達電與飛宏科技佈局電動車充電樁市場多年，先後在2間公司任職的高階主管阮憲熙竊取研發機密赴陸發展，造成鉅額損失。桃檢去年中依違反營業秘密法起訴阮男與其任職飛宏時期的部署張育成，由於涉及商業機密，目前由桃園地院不公開審理。
組長新職名單如下：
1.台北市調查處調查專員姚孟君調升松山調查站松山組兼組長。
2.台北市調查處調查專員李紫琴調升松山調查站信義組兼組長。
3.台北市調查處調查專員侯乃文調升政經調查站部會組兼組長。
4.台北市調查處調查專員陳省安調升機動工作站肅防一組兼組長。
5.台北市調查處調查專員張菡玲調升臺北市調查處機動工作站肅防二組兼組長。
6.新竹縣調查站溪北組調查專員兼組長王紹驊調任台北市調查處機動工作站緝毒組兼組長。
7.新北市調查處調查專員李綺倫調升板橋調查站板橋組兼組長。
8.新北市調查處雙和調查站雙和組調查專員兼組長楊儒樵調任板橋調查站海山組兼組長。
9.新北市調查處調查專員林志峰調升雙和調查站雙和組兼組長。
10.國內安全調查處調查專員張元舉調升新北市調查處雙和調查站三城組兼組長。
11.新北市調查處調查專員黃于庭調升機動工作站肅防二組兼組長。
12.桃園市調查處調查專員陳大齊調升桃園調查站府會組兼組長。
13.桃園市調查處調查專員李中丞調升桃園調查站桃園組兼組長。
14.桃園市調查處調查專員羅鴻隆調升機場調查站產業組兼組長。
15.桃園市調查處調查專員黃霈芝調升機動工作站犯防組兼組長。
16.台中市調查處調查專員何明彥調升台中調查站府會組兼組長。
17.台中市調查處調查專員賴建志調升機動工作站緝毒組兼組長。
18.高雄市調查處調查專員梁旻超調升鳳山調查站仁武組兼組長。
19.高雄市調查處調查專員侯曉甄調升前鎮調查站前鎮組兼組長。
20.高雄市調查處調查專員黃詠嵐調升機動工作站肅防一組兼組長。
21.高雄市調查處調查專員謝憲坤調升機動工作站緝毒組兼組長。
22.北部地區機動工作站調查專員林青瑾調升航業調查處基隆調查站港關組兼組長。
23.台中市調查處調查專員余根葵調升航業調查處台中調查站港關組兼組長。
24.南投縣調查站肅防組調查專員兼組長陳世峯調任航業調查處台中調查站機動組兼組長。
25.基隆市調查站調查專員劉彥麟調升外勤組兼組長。
26.宜蘭縣調查站調查專員林佩瑩調升溪南組兼組長。
27.桃園市調查處調查專員林育梨調升新竹縣調查站肅防組兼組長。
28.新竹縣調查站調查專員黎士華調升溪北組兼組長。
29.國際事務處調查專員洪三貴調升苗栗縣調查站山線組兼組長。
30.台中市調查處調查專員周欣儀調升苗栗縣調查站海線組兼組長。
31.南投縣調查站調查專員陳昭君調升肅防組兼組長。
32.彰化縣調查站調查專員蘇士瑋調升彰化組兼組長。
33.嘉義縣調查站調查專員謝宗翰調升雲林縣調查站國安組兼組長。
34.雲林縣調查站調查專員江柏志調升山線組兼組長。
35.雲林縣調查站調查專員蔡宏政調升海線組兼組長。
36.嘉義市調查站調查專員許凱棻調升外勤組兼組長。
37.嘉義市調查站調查專員許益銘調升嘉義縣調查站海線組兼組長。
38.花蓮縣調查站調查專員趙福驊調升國安組兼組長。
39.北部地區機動工作站調查專員宋奕葦調升澎湖縣調查站肅防組兼組長。
40.兩岸情勢研析處調查專員莊國鼎調升馬祖調查站內勤組兼組長。
41.北部地區機動工作站調查專員吳晨光調升肅防三組兼組長。
42.中部地區機動工作站調查專員林松甫調升肅防三組兼組長。
43.中部地區機動工作站調查專員莊明泰調升肅防四組兼組長。
44.南部地區機動工作站調查專員呂榮琦調升肅防三組兼組長。
45.南部地區機動工作站調查專員曾國彥調升緝毒一組兼組長。
46.東部地區機動工作站調查專員謝承達調升肅防二組兼組長。
47.新北市調查處調查專員何銘津調升國家安全維護工作站國安一組兼組長。
48.國家安全維護工作站調查專員葉珀瑋調升國安二組兼組長。
49.國家安全維護工作站調查專員李岳霖調升國安三組兼組長。
50.台北市調查處調查專員林怡伶調升資安工作站資安一組兼組長。
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