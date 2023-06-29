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繼父偷拍未成年子女洗澡 事後辯稱「原本是要拍妻子」

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

1名男子去年把手機放在浴室偷拍未成年子女洗澡，遭小孩發現，隨後與母親向警方報案。檢方偵查發現，男子手機裡確實有偷拍子女影像，不過，男子事後辯稱，他沒有要偷拍小孩，而是要拍妻子。檢方認定，男子答辯說法及相關證據不符合經驗法則，台北地檢署今偵結，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例起訴男子。

據了解，男子是受害未成年子女的繼父，去年7月，他在浴室置物架上放置手機並開啟錄影功能，偷拍子女洗澡畫面。隨後，正在洗澡的孩子察覺有異，發現錄影中的手機，驚覺遭偷拍便轉知母親，旋即報警。

檢方指出，男子坦承他確實有在浴室放手機錄影，不過他並沒有要偷拍小孩，而是要拍攝妻子，提供檢方妻子照片等證據佐證。經檢方判定，認為男子提出的照片為案發後才拍攝，地點也不在浴室，而是在房間內拍攝，與案發地點不符；再者，經判定，照片畫面並非偷拍照，而是被攝者有所準備的照片。檢方認定，答辯內容與證據不符合經驗法則，不採信男子提供的證據及說詞。

事後母親及受害子女撤告男子偷拍涉犯妨害秘密罪部分；不過，由於受害者為未成年人，男子偷拍涉觸犯違反兒少性剝削條例，屬於非告訴乃論，北檢今偵結，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項起訴男子。

男子去前在家中浴室放置手機偷拍未成年子女洗澡畫面，檢方依涉嫌違反兒少性剝削條例起訴他。示意圖／Ingimage
男子去前在家中浴室放置手機偷拍未成年子女洗澡畫面，檢方依涉嫌違反兒少性剝削條例起訴他。示意圖／Ingimage

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