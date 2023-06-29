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醉男「金爐放路中央」騎士急閃 沿路撬車住戶嚇壞報警

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區南平路昨晚有民眾發現，一名男子疑似喝醉在路邊閒晃，竟將路邊住戶擺在門外的金爐故意移到路中間，意圖讓用路人發生危險，隨後再沿路拿著鑰匙撬路邊機車，但警方獲報到場只見男子坐在路邊，沒有違法行為，因此經告誡後便請他返家，民眾則在網路呼籲住戶多加留意。

昨晚9點多該名51歲張姓男子喝得醉醺醺，走路行經南平路254巷，看見路邊住戶擺在門外的金爐，左右張望後突然把金爐拿起，故意移到路中間，試圖製造危險，隨後一輛機車經過趕緊向右偏避開金爐；對此金爐屋主聽見聲響趕緊外出查看，驚見張男在外胡作非為，抄起棒子威嚇他。

對此金爐屋主氣不過，與妻子騎機車追上張男，發現他手上拿了一把鑰匙，一路想撬開別人機車，還不斷用手拍打路邊轎車車窗及機車坐墊，引起民眾注意立即報警，對此屋主兒子事後公布老家監視器畫面，PO文呼籲附近住戶小心，若有長輩獨自在家務必將門窗關好。

對此桃園分局表示，昨晚同安派出所員警獲報到場，發現巷弄只剩張男1人坐在機車上，而張男就住在該條巷弄，但因為當下沒有發現其有不法情事，因此警方抄登身分資料後便要求他返家，告誡他酒後盡速回家休息，不得滋事。

張男亂拿金爐後被屋主發現。記者周嘉茹／翻攝
張男亂拿金爐後被屋主發現。記者周嘉茹／翻攝
張男喝酒醉把路邊的金爐放到路中間，還在現場徘徊。記者周嘉茹／翻攝
張男喝酒醉把路邊的金爐放到路中間，還在現場徘徊。記者周嘉茹／翻攝

桃園 鑰匙

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