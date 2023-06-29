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7旬翁缺錢偷工地電線 警過濾上百監視器逮人送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里鎮一處工地，連續兩天遭宵小侵入，竊走總價約15萬元的住宅電線。玉里警方獲報，過濾上百支監視器深入查訪，發現76歲張姓老翁穿著和長相和監視器竊賊影像相似，上前盤查，張姓老翁坦承缺錢花用才犯案，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

玉里警分局玉里派出所24日接獲報案，指玉里鎮城南二街一處工地，有大批電線被偷，初估損失約15萬元。

警方非常重視，成立專案小組，調閱上百支監視器，也在工地附近查訪，從監視器影像發現，一名男子於21、22日凌晨，疑似攜帶作案工具進入工地，過不久又背著麻布袋離開。

掌握相關有利事證後，警方即四處查訪，25日下午3時許，在城市七街發現一位正在步行的老翁，穿著、特徵、容貌都和工地竊賊很相像，且老翁看到警方也有很慌張，似乎刻意閃躲。

警方上次盤查，張姓老翁坦承犯行，表示因為缺錢花用，才想以鉗子、美工刀等工具割斷電線，變賣換現花用，共偷了7、8公所，但只賣出部分得手750元，就被警方發現，他並主動交付剩下的電線和作案工具，警詢後，依加重竊盜罪嫌函請花蓮地方檢察署偵辦。

玉里警分局長林俊廷表示，維護社會治安、打擊犯罪是警察主要任務，無論案件大小，一定深入查辦；也提醒民眾，可以裝設監視器，保護生命財產安全。

花蓮一名76歲張姓老翁因缺錢花用，涉嫌帶工具侵入住宅工地偷取電線，遭玉里警方查獲。記者王燕華／翻攝
花蓮一名76歲張姓老翁因缺錢花用，涉嫌帶工具侵入住宅工地偷取電線，遭玉里警方查獲。記者王燕華／翻攝
花蓮一名76歲張姓老翁（中）因缺錢花用，涉嫌帶工具侵入住宅工地偷取電線，遭玉里警方查獲。記者王燕華／翻攝
花蓮一名76歲張姓老翁（中）因缺錢花用，涉嫌帶工具侵入住宅工地偷取電線，遭玉里警方查獲。記者王燕華／翻攝

監視器 花蓮

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