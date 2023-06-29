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獨走嘉義塘湖古道憶初戀女友 七旬癡情老翁突失憶迷途

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

7旬林姓老翁日前因思念年少初戀女友，獨自從台南永康騎機車到嘉義縣竹崎鄉塘湖古道登山，路途中疑思念過往情人過度而迷途，向警方報案求助，指出體力已透支無法行走，所幸經仁壽聯合派出所員警及警消火速趕往救援，老翁順利獲救，經送醫治療已無大礙。

據了解，7旬林姓老翁是癡情的男子，因年輕時當過遊覽車司機，曾帶女友來塘湖古道登山，想回憶當年熱戀場景，所以從台南永康騎機車來登山，沒想到途中失憶迷路，見天色昏暗且年老體力不支，加上已被雨淋濕，報案求救。

竹崎警分局表示，瑞里仁壽聯合派出所於26日晚間6時多接獲報案，林姓老翁稱獨自走塘湖古道迷路，體力透支無法行走，請求警方協助救援，副所長卿峻耀等人及竹崎消防分隊人員隨即趕往塘湖古道搜尋。

地方人士表示，該古道十分崎嶇陡峭，且經午後雷陣雨侵襲路況險象環生，當晚7時20分在步道盡頭處發現林姓老翁，已捲縮在地，全身濕透，已冷到瑟瑟發抖。

竹崎分隊指出，搜救人員發現老翁有失溫及血糖降低情況，經初步身體狀況評估後，隨即提供餅乾、礦泉水供其食用，並送灣橋榮民醫院治療。

竹崎分局長閻百川表示，山區氣候多變，即使沒有颱風侵襲，山區亦常有強降雨，呼籲民眾前往登山最好有充足裝備並結伴同行，彼此照應。

阿管處指出，竹崎鄉塘湖古道具200多年歷史，從海拔800多公尺的「塘湖」聚落，一路陡降至山麓「福建坪」聚落的古道，又名「塘湖崎」，原為早期瑞里、水社寮、交力坪及塘湖等山區聚落居民，挑擔往來竹崎的路徑。

嘉義縣竹崎鄉塘湖古道具200多年歷史，為早期瑞里、水社寮、交力坪及塘湖等山區聚落居民，挑擔往來竹崎的路徑。圖／阿管處提供
嘉義縣竹崎鄉塘湖古道具200多年歷史，為早期瑞里、水社寮、交力坪及塘湖等山區聚落居民，挑擔往來竹崎的路徑。圖／阿管處提供
台南七旬癡情老翁為回憶年少女友，騎機車到嘉縣竹崎山區獨走塘湖古道，遇午後暴雨突失憶迷途，所幸即時報警求助，保住性命。記者呂慧瑜／翻攝
台南七旬癡情老翁為回憶年少女友，騎機車到嘉縣竹崎山區獨走塘湖古道，遇午後暴雨突失憶迷途，所幸即時報警求助，保住性命。記者呂慧瑜／翻攝
台南七旬癡情老翁為回憶年少女友，騎機車到嘉縣竹崎山區獨走塘湖古道，遇午後暴雨突失憶迷途，所幸即時報警求助，保住性命。記者呂慧瑜／翻攝
台南七旬癡情老翁為回憶年少女友，騎機車到嘉縣竹崎山區獨走塘湖古道，遇午後暴雨突失憶迷途，所幸即時報警求助，保住性命。記者呂慧瑜／翻攝

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