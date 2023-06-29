影／野柳漁船暗夜觸礁擱淺 遙控式動力救生圈成功救3人

新北市野柳一艘漁船昨晚擱淺於東澳漁港港口右側外約 400公尺處礁岩區，船上3名人員爬上礁岩待援。海巡人員利用「遙控式動力救生圈」，成功將3人救援上船，並載返東澳漁港，經檢視均無受傷情形。

昨晚11時許，海巡署第二巡防區指揮部接獲報案，一艘漁船擱淺於東澳漁港港口右側外約 400公尺處礁岩區，船上3名人員爬上礁岩待援，北部分署第二岸巡隊野柳安檢所及艦隊分署基隆海巡隊前往救援。

為把握黃金救援時間，確認遇險人員位置後，野柳安檢所緊急協調港內漁船搭載海巡人員前往，因位處礁岩區，救援漁船無法接近實施接駁，故施放「遙控式動力救生圈」，成功將3名人員救援上船並載返東澳漁港，經檢視均無受傷情形，遇險人員對海巡人員深表感謝。