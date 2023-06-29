影／野柳漁船暗夜觸礁擱淺 遙控式動力救生圈成功救3人
新北市野柳一艘漁船昨晚擱淺於東澳漁港港口右側外約 400公尺處礁岩區，船上3名人員爬上礁岩待援。海巡人員利用「遙控式動力救生圈」，成功將3人救援上船，並載返東澳漁港，經檢視均無受傷情形。
昨晚11時許，海巡署第二巡防區指揮部接獲報案，一艘漁船擱淺於東澳漁港港口右側外約 400公尺處礁岩區，船上3名人員爬上礁岩待援，北部分署第二岸巡隊野柳安檢所及艦隊分署基隆海巡隊前往救援。
為把握黃金救援時間，確認遇險人員位置後，野柳安檢所緊急協調港內漁船搭載海巡人員前往，因位處礁岩區，救援漁船無法接近實施接駁，故施放「遙控式動力救生圈」，成功將3名人員救援上船並載返東澳漁港，經檢視均無受傷情形，遇險人員對海巡人員深表感謝。
第二岸巡隊表示，漁船出海作業，請隨時注意氣象資訊，若發生緊急狀況，可撥打「118」報案專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言